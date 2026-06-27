Aeropuerto de Maiquetia recibe vuelos de rescatistas tras reapertura parcial

Miembros del Regimiento de Instrucción e Intervención de Seguridad Civil de Francia (UIISC 7) llegan al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira (Venezuela), el 27 de junio de 2026, para colaborar en las operaciones de rescate tras los terremotos.

CARACAS- El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía reabrió parcialmente sus operaciones y comenzó a recibir vuelos con ayuda humanitaria de Estados Unidos, informó este sábado un alto funcionario estadounidense, tres días después del doble terremoto que devastó amplias zonas del norte de Venezuela.

Los sismos registrados el miércoles han dejado más de 1.400 fallecidos y de 50.000 desaparecidos, según cifras oficiales y estimaciones de Naciones Unidas. La reapertura de una de las pistas busca facilitar el ingreso de equipos de emergencia y reforzar las labores de rescate.

Hospitales móviles y apoyo logístico

"Me complace anunciar que esta mañana una de las pistas del aeropuerto Simón Bolívar volvió a estar operativa y ya está recibiendo aviones de transporte militar C-17", declaró el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato.

Precisó que la reanudación parcial de las operaciones permitirá la llegada de hospitales móviles y otros suministros de asistencia humanitaria. No obstante, indicó que una de las pistas permanece completamente agrietada y sigue fuera de servicio.

El funcionario informó, además, que el buque anfibio estadounidense USS Fort Lauderdale ya se encuentra frente a las costas venezolanas para apoyar las operaciones en La Guaira, uno de los estados más afectados por la tragedia.

Refuerzan la asistencia internacional

Según explicó, la embarcación servirá para evacuar pacientes, brindar atención médica, coordinar operaciones de mando y ampliar la capacidad de transporte aéreo mediante helicópteros.

Estados Unidos ha destinado hasta ahora alrededor de 150 millones de dólares en ayuda para Venezuela y prevé anunciar en los próximos días un nuevo paquete de asistencia valorado en otros cientos de millones para atender la emergencia.

Asimismo, señaló que personal estadounidense colaborará en la coordinación del tráfico aéreo desde la torre de control de Maiquetía, cuya actividad se ha intensificado debido a la llegada de organismos internacionales y grupos humanitarios que participan en la respuesta al desastre.

FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA