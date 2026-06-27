sábado 27  de  junio 2026
TRAGEDIA EN VENEZUELA

El doble terremoto en Venezuela apaga los sueños de jóvenes promesas del deporte y los certámenes de belleza

Un futbolista, una reina deportiva, un modelo y una madre que salvó a su hija ponen rostro al lado más humano de la tragedia que enluta a Venezuela

Jóvenes promesas del deporte y los certámenes de belleza.

Jóvenes promesas del deporte y los certámenes de belleza.

Carlos Armando Cabrera
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.– A medida que avanzan las labores de rescate y las autoridades actualizan el balance de fallecidos, el terremoto que sacudió a Venezuela también deja al descubierto los rostros humanos de la tragedia. Más allá de las cifras, el desastre truncó proyectos de vida, separó familias y apagó los sueños de jóvenes vinculados al deporte y los certámenes de belleza.

Entre las historias que más han conmovido al país figura la del futbolista venezolano Héctor “Kike” Bello y su esposa, Andrea Bello. El defensor del Marítimo de La Guaira despidió públicamente a la joven madre, quien perdió la vida mientras protegía con su cuerpo a la hija de ambos, una bebé de apenas un año que logró sobrevivir al derrumbe.

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“Siempre vas a ser nuestra heroína favorita”, escribió el jugador en un mensaje que rápidamente se hizo viral y generó miles de expresiones de solidaridad. En su despedida, prometió contarle a la pequeña que su madre entregó la vida para salvar la de ella, un gesto que muchos venezolanos han descrito como una muestra de amor y valentía.

El sismo también enlutó al fútbol venezolano. Entre los fallecidos se encuentra Yimvert Berroterán, quien murió junto a su pareja, Eudimar Valentina Sandoval, durante el colapso de una edificación en el estado La Guaira. La joven había sido coronada Reina del Deporte de La Guaira y, de acuerdo con publicaciones compartidas por familiares y allegados, esperaba un hijo.

El impacto alcanzó igualmente al mundo de los concursos de belleza. La organización de Miss y Mister Turismo Venezuela confirmó la muerte de Cristhian Aníbal Teixeira Bazán, de 19 años, quien ostentaba el título de Mister Teen La Guaira 2026. El joven fue localizado entre los escombros de las Residencias Arichuna, en el sector Los Corales. Su fallecimiento provocó numerosas muestras de pesar de compañeros, organizadores y seguidores, quienes lo recordaron como una promesa del modelaje en la región.

Con el paso de las horas, las redes sociales se han convertido en un espacio para recordar a quienes perdieron la vida. Fotografías, videos y publicaciones compartidas por familiares, amigos e instituciones deportivas y culturales reflejan el profundo dolor que ha dejado la emergencia en comunidades enteras.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda y asistencia en las zonas afectadas, estas historias recuerdan que detrás de cada cifra hay una vida, una familia y sueños que quedaron interrumpidos en cuestión de segundos.

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