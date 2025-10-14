Al menos 14 muertos por el derrumbe de una mina de oro en el este de Venezuela

Vista aérea del Arco MInero. Imagen tomada desde el aire en agosto 2025. Imagen cortesía para Diario Las Américas. Uso exclusivo de DLA.

REDACCIÓN.- Al menos catorce personas murieron al producirse un derrumbe en una mina de oro d el municipio de El Callao, en el estado Bolívar, en Venezuela , debido a las fuertes precipitaciones registradas durante los últimos días en la zona.

Los equipos de búsqueda y rescate, que siguen realizando operaciones en la zona a la espera de dar con más supervivientes, han alertado de que el número de víctimas podría aumentar durante las próximas horas.

La mina vertical está compuesta por varios pozos, a diferencia de otras cuya estructura es a cielo abierto, por lo que el espacio es más reducido y cuenta solo con una vía de entrada y salida.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo ha indicado que tres de estos pozos quedaron sumergidos por las lluvias provocando el derrumbe de varias de las estructuras, según informaciones del diario 'Últimas Noticias'.

Las autoridades prevén poder dar información más detallada y precisa sobre la cifra real de víctimas mortales durante las próximas horas a medida que avanzan los trabajos de búsqueda y rescate.

Advertencia. Imágenes impactantes.

Embed #SUCESOS | TRAGEDIA EN EL CALLAO. 14 mineros fallecieron tras el colapso de una mina en el sector Cuatro Esquinas de Caratal. pic.twitter.com/MvvDc1efkL — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) October 13, 2025

FUENTE: Con información de Europa Press