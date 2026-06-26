Alcaldesa chavista de Charallave prohíbe centros de acopios, donativos solo en sede del PSUV

Donativos en Charallave solo se pueden entregar en la sede del partido de gobierno, quien no cumpla será sancionado (AFP)

CARACAS. La alcaldesa de Charallave, municipio Cristóbal Rojas, Yubismar Hernández, prohibió que en esa localidad del estado Miranda (centronorte de Venezuela) se abran centro de acopios para las víctimas y damnificados de los terremotos del pasado 24 de junio.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la autoridad municipal solo en la sede el PSUV (partido de gobierno) se podrá hacer entregas de donativos y de no cumplirse esta norma, aquellas personas que no la cumplan serán sancionados.

La medida creó un gran disgusto en la población mirandina y varios ciudadanos la critican, entre ellos Alejandro Rodríguez, quien a través de su cuenta de IG.

Rodríguez cuestionó fuertemente esta prohibición y señaló: “¿Acaso la gente que está tapeada en estos momentos en La Guaira, en Tucacas o en Caracas, son del PSUV? ¿o son todos del de Primero Justicia? ¿o no son todos de Venezuela? Son venezolanos Yubismar”.

Agregó que la alcaldesa lo que debió es hacer un comunicado para permitir que todo el mundo haga sus centros de acopio y hacer una recolección única, poner a disposición los vehículos del municipio para recolectar los insumos en los centros de acopios y luego, entregarlos donde corresponda.

Hizo un llamado al interinato para que no permitan este tipo de acción partidista. “Yubismar vas a quedar en la historia como la persona más nefasta que tuvo Venezuela. ¡Estás en esa lista!”.

FUENTE: Con información de redes sociales