Almagro llama a la paz ante movilizaciones en Venezuela: "Que la muerte no encuentren eco en nadie"

"Que aquellos que han sembrado el miedo, la represión y la muerte no encuentren eco en nadie. Que cada venezolano, venezolana que se exprese hoy en la calle encuentre solamente un eco de paz, una paz que refleje el espíritu de convivencia democrática, que es la única duradera", pidió.

"La 'paz' de la represión no es paz"

En su mensaje, Almagro recordó que el pueblo venezolano ha pagado un "costo altísimo", tras 25 años de chavismo en el poder, con "hambre, miseria, migración enfermedades, prisión política, tortura y muerte como ningún otro pueblo del hemisferio en este siglo XXI".

En este sentido, instó a los actores de la comunidad internacional que "han sido indulgentes" con los crímenes de lesa humanidad cometidos por la cúpula gobernante, que hoy investiga la Corte Penal Internacional (CPI), que "velen para que no vuelvan a ocurrir". "Que haya un profundo significado de paz en las acciones de cada venezolano y venezolana, que no haya lugar para un solo represor ni para un solo reprimido. La 'paz' de la represión, el temor, el terror, no es paz", recalcó.

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación en Venezuela — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 3, 2024

FUENTE: Con información de comunicado de prensa