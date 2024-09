Andrés Pastrana argumenta por qué la CPI debe arrestar al dictador Maduro

“Ya se surtió lo que se denomina la apertura de una investigación. Hoy hay más pruebas y evidencias sobre lo que viene sucediendo en Venezuela. Lo que pedimos a la CPI es claro: si ya se cuenta con estos nuevos elementos, solicitamos la captura y detención internacional contra Nicolás Maduro y su cadena de mando”, reiteró Pastrana.

Maduro, militar activo

El expresidente subrayó la gravedad de la situación al mencionar la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sancionada el 29 de enero de 2020. Según Pastrana, esta ley permite a Maduro ejercer funciones militares activas, lo que transforma a Venezuela de un Estado civil a un Estado militarista. “Maduro no solo es presidente, es un oficial activo con derecho a insignias y funciones militares operativas”, explicó.

Además, hizo un llamado a los miembros de las fuerzas armadas venezolanas, instándolos a reflexionar sobre su papel en este contexto. “Los coroneles, capitanes y mayores deben preguntarse: ¿quiero ser cómplice de esto? La obediencia debida no los exime de responsabilidad. No pueden convertirse en vulgares delincuentes”, exhortó.

Pastrana recordó las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde Edmundo González fue electo como presidente legítimo de Venezuela. Sin embargo, Maduro se proclamó ganador tras dar un golpe de Estado. “Ante esta situación, los coroneles, capitanes y mayores no deben hacerse eco de esto; es fundamental respetar la voluntad popular expresada en esas elecciones”, enfatizó.

Sobre la petición de recusación contra el fiscal del CPI Karim Khan en el caso de Nicolás Maduro, por un conflicto de interés que supuestamente compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial debido a su relación familiar con Venkateswari Alagendra, abogada defensora de Maduro en este caso, Pastrana argumentó que los jueces del CPI encargados del caso de Venezuela deben considerar todo lo que ocurrió después del 28 de julio.

“Nosotros les dijimos que después del 28 de julio hay más de 150 menores de edad presos, 1.200 funcionarios detenidos, periodistas perseguidos y miembros que estuvieron en las mesas electorales. Yo creo que se debe emitir una orden de captura y detención internacional contra Maduro, Diosdado Cabello y su cadena de mando”, insistió el exmandatario colombiano.

En relación con lo que dijo Maduro sobre no importarle lo que diga o haga la CPI, Pastrana afirmó: “A los criminales no les importa la justicia, si así fuera, no serían criminales. Si hay una orden de captura contra el dictador, Nicolás Maduro será identificado a nivel mundial, esa será su hoja de vida”.

Asilo de González

El exmandatario plantea una serie de interrogantes sobre la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela exiliado a España, que en su opinión, el jefe del gobierno español Pedro Sánchez, debe responder: “¿España recibe como huésped al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia? La discusión jurídica ya se ha ganado, porque la dictadura nunca mostró ninguna de las actas electorales, mientras que María Corina Machado las colgó en la nube para que cualquier ciudadano del mundo pueda verificar”.

Pastrana explicó que el asilo conlleva una serie de temas complicados, ya que esta figura puede imponer normas que prohíban, por ejemplo, hablar de política. “No entendemos cómo Sánchez, presidente del gobierno de España, le daría asilo a un presidente electo. Sería bueno preguntarle esto a Sánchez”.

Por otra parte, celebró que María Corina Machado continúe en Venezuela liderando la lucha por rescatar los valores democráticos y la libertad del país. “María Corina es la única que se queda en Venezuela y mantiene su liderazgo y coraje. Ojalá, Edmundo González, cumpla un papel internacional y recorra el mundo”, dijo.

Pastrana se negó a comparar la situación de Edmundo González con la de Juan Guaidó y criticó algunos titulares de prensa al respecto. “Son dos casos totalmente diferentes. Aquí hay un presidente elegido por el voto popular con más del 65 por ciento de los votos. Unos candidatos se sometieron a las reglas de la dictadura y le ganaron. Yo digo que en Venezuela no hay un fraude; lo que hay es un golpe de Estado. La Fuerza Armada, que debería hacer respetar la voluntad popular, no lo está ejerciendo”.

El expresidente, acerca del asilo de Edmundo González también se cuestionó ¿En qué contexto se dio su partida? Se asiló en la embajada de los Países Bajos y terminó en la embajada de España. ¿Por qué desde un comienzo no fue a la embajada de España? ¿Es cierto que hubo un enviado especial, uno de los hermanos Rodríguez, Jorge o Delcy, para presionar a Edmundo y a su familia? Y si es cierto, ¿ese enviado estuvo en la embajada de Holanda, también Jorge Rodríguez y Delcy estuvieron allí?”

“Es muy curioso que al parecer Edmundo González estuvo apenas horas en la embajada de España. Entonces, ¿cómo trajeron el avión con un secretario de Estado español? ¿Desde cuándo se estaba organizando esto? ¿Hubo o no extorsión en la embajada de Holanda hacia Edmundo? ¿Hubo o no secuestro de su familia? ¿A su hija no le dejaron salir con su nieto y su marido? En fin, creo que hay muchas interrogantes que se deben aclarar”.

Finalmente, se mostró optimista al señalar que los venezolanos no deben sentirse defraudados porque su presidente haya salido del país; quedó María Corina Machado la líder de la oposición. Pastrana considera que el pueblo venezolano debe rodearla porque ella es quien está decidiendo en este momento crucial.

