Antonia Turbay: La vecina de Simonovis "indultada"

“Si eres culpable uno cumple su condena, a lo mejor con orgullo. Pero estuve presa injustamente por algo con lo que yo no tuve nada que ver, porque ni siquiera soy amiga de Simonovis. Es mi vecino, y lo aprecio. Cuando estuvo preso yo sentí mucha compasión por sus hijos que no tenían a su papá, pero yo no tuve nada que ver“, explicó Turbay a las puertas del recinto carcelario en el que permaneció desde el 27 de junio de 2019 cuando el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), llegó a su casa.

Se refirió de manera directa al "indulto" de Maduro. "el verdadero perdón político es para quien tenga una causa abierta, yo ya tenía una boleta de excarcelación”.

Sin familia en Venezuela

Turbay relató que la persecución en contra de su famiia se ha mantenido, por lo que su hija debió huir del país.

“Me han alejado de mi familia. Mi hija vive en Bogotá, se fue porque una noche le hicieron un secuestro exprés. Yo prefería que se fuera y tenerla lejos pero viva, y no en Venezuela y muerta. Quienes han cuidado de mí han sido mis vecinos, se han comportado muy bien“, contó con Turbay con lágrimas en los ojs.

Confesó que fue un año muy difícil y que ha estado muy enferma, aunque espera poder recuperarse.