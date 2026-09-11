viernes 11  de  septiembre 2026
COOPERACIÓN

Venezuela y Surinam planean suscribir acuerdos de petróleo y gas para fortalecer la cooperación

La jefa encargada Delcy Rodríguez en su quinta visita a Paramaribo fue recibida por la presidenta Jennifer Geerlings-Simons quien destacó “amistad histórica”

La jefa encargad de Venezuela, Delcy Rodríguez durante su llegada a Surinam este 10 de septiembre 2026, en fotografía tomada de la pagina oficial en Facebook de la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons.&nbsp;

La jefa encargad de Venezuela, Delcy Rodríguez durante su llegada a Surinam este 10 de septiembre 2026, en fotografía tomada de la pagina oficial en Facebook de la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons. 

EFE/ Jennifer Geerlings-Simons
Por Santiago Perales

SAN JUAN.- La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la presidente de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, esperan suscribir este viernes una serie de acuerdos de petróleo y gas, en una agenda centrada en la cooperación también en otros rubros entre los dos países.

Tras la llegada de Rodríguez el jueves en la noche, la mandataria surinamesa destacó que la visita oficial de la jefa encargada, la quinta que realiza desde enero a ese país, pone de relieve "la histórica amistad y los vínculos entre Surinam y Venezuela".

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"Espero con interés una reunión fructífera y el fortalecimiento continuo de nuestra cooperación", dijo Geerlings-Simons en un mensaje en su página oficial de Facebook, junto a un vídeo de la recepción a Rodríguez en el Palacio Presidencial, se informó.

Entre los acuerdos de cooperación que firmarán hoy, según lo previsto, están también los relacionados con agricultura, pesca y turismo.

Cooperación en petróleo y gas

La presidente de Surinam explicó que su país y Venezuela comparten "una amistad y una solidaridad de larga data que abarcan más de cinco décadas, cimentadas en el respeto mutuo, el entendimiento y vínculos compartidos".

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación de Surinam, Melvin Bouva, indicó que "el petróleo y el gas pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo" de Surinam, mientras que el país puede ofrecer "su suelo fértil, su biodiversidad y su potencial en agricultura y turismo".

Bouva visitó Caracas el pasado mayo y se reunió con Rodríguez y ministros del Gobierno venezolano para suscribir una hoja de ruta de integración entre ambos países.

Surinam, ubicado en la costa caribe de Suramérica, solo separado por Guyana de Venezuela, está trabajando para desarrollar las reservas de petróleo y gas natural halladas en su territorio.

En julio pasado, se descubrieron grandes yacimientos de petróleo en aguas marinas profundas en la Cuenca Surinam-Guyana, en las que se calculan 15. 000 millones de barriles en reservas

FUENTE: Con información de EFE

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