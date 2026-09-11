Familiares de presos políticos desafían al régimen y exigen respuestas en Miraflores

Familiares de presos políticos sostienen la pregunta: «¿Y los que faltan?» en la Plaza O’Leary de Caracas

CARACAS.- Decenas de familiares de presos políticos marcharon este viernes hasta las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas, para exigir a la cabecilla del chavismo, Delcy Rodríguez, la liberación plena e inmediata de todos los detenidos por razones políticas y respuestas ante las denuncias de violaciones de derechos humanos en las cárceles venezolanas.

La movilización correspondió a la tercera parada de la "Ruta de las Respuestas Pendientes", convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve). Los familiares se concentraron en la plaza O'Leary y posteriormente avanzaron hacia Miraflores, en medio de un fuerte despliegue policial que, según la organización, incluyó el cierre de las vías alternas.

"Los presos políticos son liberados a cuenta gotas"

Durante el recorrido, los familiares corearon consignas como "¿Y cuándo, y cuándo van a liberar?", "Delcy, si vas a dialogar, empieza por liberar" y "Ni uno, ni dos, que sean todos".

La movilización tuvo una parada en las escaleras de El Calvario, en el sector de El Silencio, donde Andreína Baduel, integrante de Clippve y hermana del preso político Josnars Adolfo Baduel, cuestionó que las liberaciones avancen mientras el régimen anuncia nuevos acuerdos petroleros.

"Estamos acá en las inmediaciones de Miraflores para exigirle a la presidenta encargada que le explique al país y, particularmente a las víctimas, cómo es que el chorro de petróleo está abierto en su máxima expresión y los presos políticos son liberados a cuenta gotas", afirmó.

Baduel denunció que los familiares continúan sin respuestas sobre la situación de sus allegados y aseguró que las condiciones de reclusión siguen siendo motivo de preocupación.

"Somos más de 400 familias que vemos cada día cómo se consume la vida de los nuestros en las cárceles del país en donde no hay atención médica, en donde no hay una investigación, donde no hay respuestas sino amenazas violentas y opacidad en las distintas cárceles", afirmó.

La activista responsabilizó a Rodríguez por la situación de los detenidos y cuestionó el discurso oficial sobre reconciliación y paz.

"En este sentido queremos decir que la presidenta encargada tiene que darle muchas respuestas a las víctimas porque mientras hablan de reconciliación y de paz, en las cárceles están torturando y sometiendo a tratos crueles a los presos políticos, y no se lo vamos a permitir", sostuvo.

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Clippve exige libertad inmediata y veeduría internacional

Como parte de la jornada, una comisión de tres familiares ingresó a las instalaciones para entregar un documento dirigido a la gobernante. La representación estuvo integrada por Hiowanka Ávila, Sairam Rivas y Andreína Baduel.

El documento establece como principal exigencia la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos y plantea la creación de una mesa de encuentro con participación del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Clippve y la Defensoría, además de veeduría internacional.

"Nuestra exigencia es clara: la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos. Hoy vamos a consignar un documento en Miraflores en donde la primera exigencia es la libertad plena. Segundo tiene como prioridad que se construya una mesa de encuentro con veeduría internacional con el poder Ejecutivo, el poder Judicial, Clippve y la Defensoría para verificar todas las violaciones de derechos humanos que están formalmente denunciadas en las instituciones del Estado y que no dan respuesta mientras ellos hablan de reconciliación y de paz", afirmó Baduel.

La organización también reclamó transparencia sobre las excarcelaciones anunciadas por el régimen y pidió que se publiquen las listas de las personas que han recuperado la libertad.

Alertan por 37 presos políticos en estado grave

Clippve alertó que 37 presos políticos presentan patologías graves y requieren atención médica urgente.

"Son 37 presos políticos que pueden morir en la cárcel si no reciben atención médica. También exigimos que como ellos han hablando de que se han liberado a más de 1,000 personas que publiquen las listas porque tenemos meses exigiendo que publiquen las listas y no lo han hecho", instó Baduel.

La dirigente denunció además que, según la organización, algunas de las personas incluidas en los balances oficiales de excarcelaciones no serían presos políticos. A su juicio, esta situación incrementa la incertidumbre de las familias que todavía esperan la liberación de sus allegados.

Baduel señaló que madres, hermanas y esposas de detenidos permanecen desde hace casi 250 días en las cercanías de El Rodeo I, a la espera de respuestas sobre sus familiares.

Familiares denuncian "revictimización" en Miraflores

Aunque la comisión logró entregar el documento, los familiares cuestionaron la forma en que fueron recibidos. Hiowanka Ávila afirmó que se les había informado que serían atendidos por una comisión presidencial, pero relató que finalmente fueron conducidos por un recorrido extenso y atendidos durante pocos minutos detrás de un vidrio.

"Nos hicieron hacer un recorrido que me hizo sentir como la primera vez que entré a El Rodeo I a visitar a mi hermano. Un recorrido de larga distancia y donde nos engañaron porque nos informaron que nos iba a atender una comisión y nos atendieron detrás de un vidrio", relató Ávila.

La representante de Clippve sostuvo que la experiencia contradice los mensajes oficiales sobre reconciliación.

"Nuevamente, los familiares no sentimos transición ni reconciliación, esto ha demostrado que no hay voluntad para atender los casos de los presos políticos y por eso es que continúan las demoras", afirmó.

Defensoría acompañó la protesta

Durante la concentración también estuvieron presentes representantes de la Defensoría Pública, cuya participación había sido solicitada previamente por Clippve.

La organización explicó que buscaba que este organismo constatara el despliegue policial dispuesto alrededor de la movilización y dejara constancia de las condiciones en las que se desarrolló la protesta.

Baduel informó además que Clippve sostendrá la próxima semana una reunión con la comisión de la Asamblea Nacional electa en 2015, presidida por Dinorah Figuera, con el propósito de solicitar que la situación de los presos políticos sea incorporada al proceso de diálogo que se desarrolla con el régimen.

La "Ruta de las Respuestas Pendientes" continuará

La tercera parada de la ruta concluirá el domingo 13 de septiembre con una vigilia en la plaza Bolívar de Chacao, actividad que también se replicará en otras regiones del país.

Clippve sostiene que los anuncios de excarcelaciones deben traducirse en la liberación efectiva de todos los presos políticos y reclama transparencia sobre las personas que han recuperado su libertad.

La movilización de este viernes volvió a llevar a las calles el reclamo de los familiares, que exigen que los discursos de diálogo y reconciliación estén acompañados de medidas concretas para liberar a los detenidos y atender de manera urgente a quienes permanecen encarcelados.

FUENTE: Con información de AFP/El Nacional/ El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve)