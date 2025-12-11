jueves 11  de  diciembre 2025
VENEZUELA

Asamblea Nacional chavista aprueba ley para derogar la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma

El retiro del Estatuto de Roma se interpreta como un nuevo intento de Nicolás Maduro para evadir la justicia internacional, donde es investigado por crímenes de lesa humanidad

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pronuncia un discurso durante la primera sesión, en Caracas, el 7 de enero de 2021. El oficialismo venezolano tomó el control del Parlamento venezolano el martes 5 de enero, y está enfocado a los dos años de liderazgo del opositor Juan Guaidó, que intenta mantener el Congreso legítimo con el apoyo de Estados Unidos y otros aliados internacionales.

El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pronuncia un discurso durante la primera sesión, en Caracas, el 7 de enero de 2021. El oficialismo venezolano tomó el control del Parlamento venezolano el martes 5 de enero, y está enfocado a los dos años de liderazgo del opositor Juan Guaidó, que intenta mantener el Congreso legítimo con el apoyo de Estados Unidos y otros aliados internacionales.

AFP
Al centro, el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez.

Al centro, el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez.

ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA/PRENSA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - La ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó este jueves una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma, decisión impulsada por el régimen para cuestionar a la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que investiga al dictador Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

La medida fue adoptada por unanimidad y presentada como una respuesta a lo que el chavismo describe como “silencio” ante la situación en Gaza.

Lee además
El presidente ruso, Vladimir Putin. 
ACUERDO

Putin y Maduro estrechan sus lazos y reafirma su respaldo a Venezuela ante crisis con EEUU
Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
TENSIONES

Buque petrolero incautado frente a costas de Venezuela irá a un puerto de EEUU, el crudo será confiscado

Durante la sesión, el oficialista Jorge Rodríguez afirmó que la ley busca “demostrar la dignidad del pueblo venezolano” y expresó solidaridad con Palestina, alegando que supuestamente enfrenta “el más espantoso genocidio de los últimos 80 años”.

Asimismo, acusó a la CPI de actuar supuestamente “al servicio del imperialismo norteamericano” y de ignorar los abusos cometidos por sus aliados.

El dirigente chavista señaló además que la Corte Penal no se pronunció sobre las presuntas “ejecuciones extrajudiciales” en el Caribe ni sobre el impacto de las sanciones estadounidenses. El oficialismo sostiene, sin sustento verificable, que estas políticas provocaron la muerte de 40.000 personas en 2017.

"Falta de progreso real"

La ofensiva legislativa del chavismo ocurre después de que la Corte Penal Internacional decidió cerrar su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” en la cooperación con el régimen, al tiempo que confirmó que su investigación sobre crímenes de lesa humanidad permanece activa.

En un comunicado, la Cancillería venezolana aseguró que continuará actuando para hacer “prevalecer la verdad” frente al “colonialismo jurídico” que —según el régimen— pretende utilizar la CPI con fines políticos. El régimen de Maduro intentó vincular su decisión con la situación en Gaza, criticando al tribunal por lo que describió como una posición “tímida y temerosa”.

El retiro del Estatuto de Roma se interpreta como un nuevo intento de Nicolás Maduro para evadir la justicia internacional, justo cuando organismos, víctimas y países aliados en la región mantienen la presión para que la CPI avance hacia una posible acusación formal.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado confirma que tuvo ayuda de EEUU para salir de Venezuela

Temporal provoca apagón masivo y caos aéreo en Brasil

ICE libera al inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García tras la orden de jueza de Maryland

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La cantautora y actriz estadounidense Lady Gaga.
CELEBRIDADES

Expulsan de concierto de Lady Gaga a hombre que atacó a Ariana Grande

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
MEDIDAS

EEUU anuncia aranceles progresivos contra Nicaragua por sus políticas "irrazonables"

La laureada del Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado (C-R), besa a su madre Corina Parisca Pérez mientras saluda a los simpatizantes reunidos fuera del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en las primeras horas del 11 de diciembre de 2025.
NUEVA YORK

La larga y "aterradora" travesía marítima que hizo María Corina Machado para salir de Venezuela

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
EL DINERO DE TODOS

DeSantis presenta un presupuesto de $117.4 mil millones con aumentos en educación y recortes en impuestos

Te puede interesar

La laureada del Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado (C-R), besa a su madre Corina Parisca Pérez mientras saluda a los simpatizantes reunidos fuera del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en las primeras horas del 11 de diciembre de 2025.
NUEVA YORK

La larga y "aterradora" travesía marítima que hizo María Corina Machado para salir de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los narcosobrinos Efraín Campos Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y su tía Cilia Flores (centro), la esposa del dictador Nicolás Maduro.
Aumenta la presión

EEUU anuncia nuevas sanciones contra "narcosobrinos" de Maduro, un empresario y red de transporte petrolero

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer junto a su homólogo demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.
CONGRESO

Senado de EEUU rechaza dos proyectos rivales sobre el Obamacare

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
TENSIONES

Buque petrolero incautado frente a costas de Venezuela irá a un puerto de EEUU, el crudo será confiscado

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad