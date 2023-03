Aseguran que María Corina Machado estaría "inhabilitada"

Previamente, la presidenta de Primero Justicia (PJ), María Beatriz Martínez, había afirmado que sobre Machado pesa un "código rojo" que le impide inscribirse ante el CNE, reseñó Al Navío.

Sin embargo, la semana pasada Machado afirmó que actualmente "no está inhabilitada" para ejercer cargos públicos en Venezuela.

“Yo no estoy inhabilitada, lo estuve durante un año para evitar que me postulara a la Asamblea Nacional, pero como no tenían nada más que conseguirme no pudieron inhabilitarme por más de un año, eso fue hace 7 años atrás”, dijo Machado en un programa radial en Venezuela.

Respecto al "código rojo" señalado por Martínez, el coordinador de organización de Vente Venezuela, Henry Alviarez, señaló que "¿Código rojo? Código rojo es las máquinas del CNE, es el árbitro, es la causa que ha procurado que más de 8 millones de venezolanos estén afuera y que no los quieren dejar participar en una primaria. Código rojo es la oportunidad que tiene el régimen de querer opacar esta gran fuerza ciudadana. Eso es lo rojo y de eso es que tenemos que estar alertas”.

Y remató: “María Corina no está inhabilitada. Está habilitada, va a competir y va a ganar”.

Guanipa, en tanto, afirmó que "tenemos que luchar por nuestros derechos y no renunciar a ellos. Henrique Capriles va a ser candidato y nuestro plan A, plan B y plan C es que se convierta en el ganador de las primarias y en el próximo presidente de la República", sentenció.

Henrique Capriles anunció su candidatura presidencial la semana pasada tras obtener el respaldo de su partido Primero Justicia para participar en las primarias opositoras.

Capriles, quien se enfrentó al fallecido expresidente Hugo Chávez en 2012 y a Maduro en 2013, está actualmente inhabilitado para ejercer cargos políticos luego que el régimen le atribuyera supuestas "irregularidades administrativas" durante su gestión como gobernador del estado Miranda entre 2008 y 2017. La inhabilitación fue impuesta en 2017 y tiene una duración de 15 años.

A pesar de esto, Capriles fue elegido como el candidato presidencial del partido Primero Justicia, arrasando en una consulta interna frente a otros dos dirigentes.

Martínez se mostró confiada en que las inhabilitaciones políticas como la que afecta a Capriles serán revertidas en el futuro cercano. "El tema de las inhabilitaciones es una realidad... es uno de los grandes retos que tenemos por delante", reconoció la presidenta del partido, quien agregó que espera que el régimen de Maduro "rectifique y haga lo correcto" en cuanto a este tema.

FUENTE: Con información de Al Navío / AFP