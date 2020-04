Avance de epidemia en República Dominicana no impide conglomerados

República Dominicana tiene un total de 1,828 casos confirmados de coronavirus, mientras que 86 personas han fallecido a causa de la enfermedad, incluido el ex general del ejército dominicano, Pedro Aguirre Reyes. Otros decesos provocados por la pandemia que aunque no ocurrieron en el país, si no en New York, también han sumido en el dolor a los dominicanos, se trata del fallecimiento de Fausto Arias, esposo de la artista Jocelyn Arias, hermana de la popular Milly Quezada, “la Reina del Merengue”, y el del candidato a diputado Charles Canaan, un reconocido empresario, entre otros.

Mientras, a pesar del toque de queda que dispuso el gobierno dominicano y de las exhortaciones del Ministerio de Salud Pública y otras entidades, la población persiste en acudir a mercados y otros puntos, generando concentraciones de personas que no están observando el distanciamiento social y en oportunidades sin el uso de mascarillas y guantes.

República Dominicana-cronavirus.jpg Las personas usan mascarillas pero no guardan la distancia social recomendada como medida preventiva contra la propagación del nuevo coronavirus, COVID-19. Los ciudadanos hacen cola en una calle de Santo Domingo, en República Dominicana, el 3 de abril de 2020. ERIKA SANTELICES / AFP

Este lunes, un popular mercado en el país lucía abarrotado de ciudadanos que acudieron en búsqueda de alimentos. El Ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, reiteró que se “debe evitar las concentraciones masivas” e invitó a la población que si por alguna urgencia debe salir de sus hogares a que “utilicen mascarillas o pañuelos que le cubran las mucosas para evitar contagios del virus.”

El funcionario de salud dejó entrever la posibilidad de una intervención de la provincia de Santo Domingo, donde los casos ascienden a 696 casos confirmados con COVID-19.

Cuatro casos positivos entre reclusos confinados en la cárcel de La Victoria han provocado preocupación a la población de esta comunidad. Los pacientes fueron llevados de inmediato a centros asistenciales, según informó la Procuraduría General de la República, mientras que los propios reclusos solicitan se les suspendan las visitas como medidas de protección.

Empero, informes de los medios aseguran que se han observado visitas a esta cárcel a pesar del pedido de los confinados.

Gremios de periodistas

Este pasado domingo se celebró en la República Dominicana el Día del Periodista, oportunidad aprovechada por la presidenta del gremio, Mercedes Castillo y por el coordinador del Movimiento Periodístico Marcelino Vega, para expresar su dolor ante el fallecimiento de periodistas a causa del coronavirus, además de señalar su gran preocupación por el contagio de al menos unos 30 comunicadores sociales en el país, según refiere Olivo De León.

En mensaje de esperanza para los periodistas, Mercedes Castillo, señaló que la fecha “encuentra a los periodistas sumergidos en una de las crisis sanitarias más grandes de la historia que impacta al mundo que tanto dolor, angustia y luto ha llevado a miles de familias a nivel mundial, incluida la amada República Dominicana”.

Deploró como salen a coberturas, sin uso de protección adecuadas, sus colegas en los medios de comunicación. “Con un mínimo de seguridad (mascarillas y guantes) una parte de nuestros periodistas están en las calles buscando las noticias y dándole seguimiento con el propósito de mantener informada a la población dominicana y otros cumplen su deber de informar de manera virtual”, según expresó la Presidenta del CDP, Mercedes Castillo con relación a su preocupación por la salud de los periodistas dominicanos.

Por Rose Mary Santana

Especial

