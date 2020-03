Brasil y EEUU firman acuerdo de cooperación en materia de defensa, inteligencia y tecnología

Durante unas breves declaraciones en las que no permitieron preguntas de los periodistas, el jefe del Comando Sur dijo que el acuerdo establece una estrecha cooperación entre las dos naciones aliadas cuya tendencia es continuar creciendo.

Amenazas en la región

El almirante Faller dijo que durante la reunión con el presidente Bolsonaro y el ministro de Defensa, se discutieron algunas amenazas que enfrentan ambas naciones que afectan la democracia y los principios que comparten.

Aseguró que ambos países van a trabajar en conjunto con los países vecinos para “enfrentar esas amenazas” que afectan la región, al tiempo que anunció que van a desarrollar programas de ejercicios militares.

“Para enfrentar esas amenazas trabajaremos conjuntamente durante las operaciones. Un equipo internacional para enfrentar esas amenazas incluye a Brasil con los equipos de países multinacionales para trabajar en favor de resolver la crisis en Venezuela”, indicó.

El ministro de Defensa brasileño se mostró satisfecho con el fortalecimiento de las relaciones militares entre Estados Unidos y su país. “Vamos a trabajar juntos en pro de la democracia y de la libertad”, apuntó.

“Hoy inicia con la firma del acuerdo con Estados Unidos y otros países una alianza en materia de defensa, inteligencia y tecnología y aspectos que conciernen a defensa”, puntualizó el titular de Defensa brasileño.

El gobierno de Brasil explicó que el objetivo de la firma del acuerdo de Defensa, denominado RDT & E es allanar el camino para que los dos gobiernos desarrollen "proyectos conjuntos de defensa alineados con el interés mutuo de las partes, cubriendo la posibilidad de mejorar o proporcionar nuevas capacidades militares".

El acuerdo define y establece los términos y condiciones generales que deben aplicarse al inicio, la conducción y la gestión de las actividades de investigación, desarrollo, pruebas y evaluación. Cada acuerdo de proyecto que puedan desarrollar las partes debe ejecutarse de acuerdo con los términos de la RDT & E, así como con las respectivas leyes y regulaciones nacionales de cada parte.

"(El) RDT & E puede ampliar el acceso de la Base de Defensa Industrial al mercado estadounidense, así como la formalización de otros acuerdos en el sector de Defensa, reduciendo los procesos burocráticos en el comercio entre Brasil y Estados Unidos".

“La clasificación de Brasil como un aliado preferencial extra OTAN fue un paso fundamental para hacer que RDT & E sea viable. Además de expandir la penetración brasileña en el mercado estadounidense, el acuerdo podría facilitar la entrada de productos brasileños en otros 28 países miembros de la OTAN, la mayoría de los cuales tienen acceso al fondo de Defensa estadounidense. Uno de los pilares de RDT & E es la adopción del estándar de la OTAN para todos los productos que se producen”, informó el ministerio de Defensa de Brasil a través de un comunicado.

La firma del convenio militar es parte de la agenda de la visita oficial de Bolsonaro a Estados Unidos. El sábado el presidente brasileño fue recibido por el presidente Donald Trump, en su residencia en Mar-a-Lago, Palm Beach, quien elogió el trabajo de Bolsonaro en su país y aseguró que la amistad entre ambos países se fortalece.

La crisis venezolana fue uno de los principales temas abordados entre Trump y Bolsonaro durante el encuentro. Sin embargo, no transcendieron los detalles de lo que ambos hablaron sobre el régimen de Venezuela.

Ambos mandatarios promueven las medidas de presión contra el régimen venezolano y son parte del medio centenar de países que consideran ilegítimo al dictador Nicolás Maduro, y reconocen como presidente encargado al líder de la oposición, Juan Guaidó.

El lunes está previsto un encuentro del presidente brasileño con los senadores Marco Rubio y Rick Scott donde el tema principal de la reunión será el tema de Venezuela. Con Rubio será un desayuno privado y no trascendió donde será.

El pasado lunes, el presidente Trump recibió en la Casa Blanca al presidente de Colombia, Iván Duque, donde también se habló de la crisis venezolana. Duque solicitó a Estados Unidos la aplicación de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, y aseguró que es necesario trabajar en función de una transición política y democrática que sea efectiva en Venezuela.

El presidente Trump también se refirió a la crisis en Venezuela en ese encuentro. “La forma en la que ellos (el régimen de Maduro) tratan a la gente de Venezuela es increíblemente mala. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada. Fue un gran tema en nuestras conversaciones”, indicó.

En ese participó el Secretario de Defensa, Mark Esper; y el Asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, y acompañaron a Duque los ministros de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, y de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

1.6 millones de venezolanos se han refugiado en Colombia producto de la crisis política y económica que vive ese país propiciada por la dictadura que encabeza Nicolás Maduro.