Bukele, Sheinbaum y Chaves, los presidentes mejor valorados en Latinoamérica

MIAMI. Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; de México, Claudia Sheinbaum; y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, encabezan la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía en abril, mientras que en el otro extremo se ubica el mandatario interino de Perú, José María Balcázar.

De acuerdo con un sondeo de CB Consultora Opinión Pública, Bukele lidera el ranking con una aprobación de 70,1 % y una desaprobación de 26,3 %. En marzo, su imagen positiva era de 71,8 %. El mandatario centroamericano asumió en junio de 2024 un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional de reelección consecutiva, y mantiene una política de mano dura contra las pandillas mediante medidas como el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, una medida que ha convertido a ese país centroamericano en uno de los más seguros en el mundo.

Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, asumió el poder en octubre de 2024 en medio de altos niveles de inseguridad, pese a esto, alcanza una imagen positiva de 69,8 %, frente a 26,8 % de rechazo. El mes pasado registraba un apoyo del 72,3 %.

Chaves, quien entregará el poder el próximo 8 de mayo a Laura Fernández, ocupa el tercer lugar con una favorabilidad de 59,5 %, superior a 56,8 % de marzo, mientras que su imagen negativa se sitúa en 38 %.

Al otro lado de la tabla, se encuentra José María Balcázar, quien asumió de forma interina la Presidencia de Perú el 19 de febrero. Es el mandatario peor valorado del sondeo, con apenas 17,9 % de imagen positiva frente a 67,9 % de rechazo. En marzo tenía un respaldo del 25,2 %.

En cuarto lugar, figura el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con 57,3 % de favorabilidad y 39,6 % de rechazo, en la mitad de su segundo mandato. Le sigue el gobernante de Bolivia, Rodrigo Paz, quien en unos días cumplirá seis meses en el cargo, con 52,9 % de respaldo frente a 44,2 % de desaprobación.

En la franja media del ranking, se ubica Daniel Ortega, el dictador que gobierna Nicaragua desde hace 19 años y desde febrero de 2025 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, con 51,8 % de imagen positiva y 44,6 % de valoración negativa.

El otro extremo, según la encuestadora

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a un cuarto mandato en las elecciones de octubre, ha encabezado en varias ocasiones esta encuesta y ahora ocupa el séptimo lugar, con 48,4 % de apoyo frente a 49,1 % de desaprobación.

Le sigue el ultraderechista José Antonio Kast, quien asumió la Presidencia de Chile el pasado 11 de marzo, con 45,1 % de aprobación y 49,9 % de rechazo.

También en la mitad inferior, se encuentra el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, a quien le quedan dos años de Gobierno, con 43,2 % de respaldo y 52,3 % de valoración negativa.

La lista continúa con Yamandú Orsi, quien gobierna Uruguay desde hace un año, con 41,7 % de apoyo y 55,4 % de rechazo; y Nasry “Tito” Asfura, quien asumió la Presidencia de Honduras en enero de este año, con 40,5 % de imagen positiva frente a 54,3 % de negativa.

Gustavo Petro, cuyo mandato en Colombia concluye el próximo 7 de agosto, obtiene 38,2 % de favorabilidad y 57,5 % de desaprobación.

Entre los presidentes con menor respaldo figuran el guatemalteco Bernardo Arévalo, con 37,3 % de aprobación frente a 56,8 % de rechazo; el argentino Javier Milei, con 36,2 % de imagen positiva y 59,7 % negativa; el ecuatoriano Daniel Noboa, con 35,7 % de favorabilidad frente a 61,5 % de desaprobación y el panameño José Raúl Mulino, con 34,1 % de respaldo y 62,4 % de rechazo.

En penúltimo lugar, se ubica Delcy Rodríguez, quien el 5 de enero fue nombrada como presidenta encargada de Venezuela, con apenas 27,5 % de apoyo frente a 67,6 % de valoración negativa.

El sondeo de CB Consultora fue realizado entre el 10 y 15 de febrero a 40.528 personas, con muestras de entre 2.001 y 2.701 encuestados por país, un nivel de confianza de 95 % y un margen de error por país de entre ±1,9 y 2,2 %.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mundoescazu/status/2046390771335758010?s=20&partner=&hide_thread=false Firma CB Consultora Opinión Pública presenta el ranking de imagen presidencial, el cual se realizó a través de 40,000 entrevistas en 18 países, entre el 13 y el 18 de abril, vía online, con segmentación de variables demográficas y geográficas. @RodrigoChavesR



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FUENTE: Con información de EFE