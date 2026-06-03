Canadá evalúa restablecer relaciones con Venezuela y reabrir su embajada

TORONTO .- Después de siete años de relaciones diplomáticas suspendidas, el gobierno de Canadá evalúa la reapertura formal de su embajada en Venezuela y el eventual regreso de diplomáticos a este país suramericano, informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores citadas por medios este martes.

El despacho canadiense dijo en un comunicado que el gobierno "continúa evaluando la evolución de la situación en Venezuela, incluida la posibilidad de que existan condiciones para el restablecimiento de una presencia diplomática física en el país".

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La medida implicaría la normalización de las relaciones entre los dos países y que los diplomáticos canadienses puedan realizar viajes periódicos a Caracas, un hecho que permanecía restringido, se explicó

Autoridades canadienses estarían considerando retomar las relaciones a la luz de la presencia diplomática de otros países, principalmente de EEUU, en Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro en enero pasado.

Reactivación de relaciones

Canadá no cuenta con diplomáticos acreditados en Venezuela desde 2019; cuando Venezuela fue escenario de cambios políticos ante la crisis institucional generada por Maduro en el poder.

La directora general para Suramérica y Asuntos Hemisféricos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, Wendy Drukier, explicó en marzo ante un comité parlamentario que la embajada nunca fue cerrada formalmente y que permanece operativa con un reducido número de empleados locales.

"No cerramos formalmente la embajada, pero no pudimos enviar personal porque las autoridades venezolanas no concedían visados a los diplomáticos canadienses", declaró Drukier, citada por una agencia.

La funcionaria añadió que Ottawa está examinando ahora si las nuevas circunstancias permiten el regreso de representantes diplomáticos canadienses.

FUENTE: Información de EFE