martes 22  de  septiembre 2026
EEUU

"Tengo la bala allí adentro todavía", cuenta migrante detenido por ICE

"Tengo mucho dolor porque el disparo me fracturó la clavícula" asegura migrante venezolano Wilber Garces desde la prisión

Personas dejaron mensajes en favor de Wilber Garcés en el lugar donde fue baleado por un agente de ICE. En el recuadro su fotografía descargada de Facebook.&nbsp; &nbsp;

Personas dejaron mensajes en favor de Wilber Garcés en el lugar donde fue baleado por un agente de ICE. En el recuadro su fotografía descargada de Facebook. 

 

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Por Julián Varela

TEXAS.- Wilber Garcés, el migrante venezolano que fue baleado este domingo por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas, aseguró que aún tiene la bala alojada en su cuerpo, específicamente en la espalda, muy cerca de la columna vertebral. Denunció que, pese a la gravedad de la herida, en el centro hospitalario una enfermera únicamente le entregó una pastilla para el dolor.

Sus familiares y su abogada señalaron que Garcés no ha recibido la atención médica necesaria después de que un agente de ICE disparara dos veces contra su vehículo, al término de una persecución en la que el sedán Toyota azul que conducía fue embestido por una camioneta negra sin identificación. El incidente ocurrió mientras Garcés recorría las calles de Austin para entregar un pedido como trabajador de una empresa de delivery.

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El hombre de 28 años fue llevado primero al hospital y luego trasladado a un centro de detención en Pearsall, unos 200 kilómetros al suroeste de Austin. Es decir a dos horas y media de carretera. En conexión telefónica con la prensa, Garcés denunció que aún tiene el proyectil alojado en el cuerpo.

"Tengo mucho dolor porque el disparo me fracturó la clavícula y en el hospital que me llevaron no me pudieron sacar la bala" porque estuvo cerca de alcanzar su columna. "Tengo la bala allí adentro todavía", contó durante una conferencia de prensa desde el centro de detención.

Horas después, su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, informó que Garcés fue llevado nuevamente "trasladado a otro hospital porque ahora sufre parálisis del lado izquierdo".

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a cargo del ICE, había informado la madrugada del lunes que Garcés se encontraba en condición estable y "bajo custodia federal en espera de su expulsión". Añadió que había "ingresado ilegalmente al país" durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025).

Pero la abogada aseguró que Garcés ingresó legalmente en 2024 a través del programa denominado CBP One, implementado por la administración Biden. Estaba en el país bajo libertad condicional, solicitando asilo y poseía un permiso de trabajo válido.

Ella explicó que la orden de deportación se dio luego de que Garcés no acudió a su audiencia de migración, porque la citación fue enviada a una dirección donde él ya no vivía. Dijo que presentarán una medida cautelar para su liberación.

En rechazo a las acciones de ICE, un centenar de manifestantes se reunió el lunes por la noche en los exteriores del Capitolio de Texas.

"Estamos menos seguros cuando (los agentes) están cerca. Secuestran a nuestros vecinos y hacen desaparecer a personas que forman parte de nuestra comunidad", dijo a la AFP Rosalie Kendall, de 40 años.

El disparo

Garcés contó que todo ocurrió cuando iba con el pedido de su aplicación DoorDash. "En una de esas se para una camioneta al lado, no me enciende luces ni nada sino que trata de chocarme".

Luego, dijo, una camioneta negra se le cruzó, se bajó un agente de migración y le pidió sus documentos. Garcés le pidió que lo dejara estacionar para no abandonar el auto en la avenida pero, contó, le dijeron que no.

"Di una vuelta en U y allí fue donde él empezó a perseguirme como pensando que yo me iba a escapar pero yo estaba buscando un lugar para dejar mi carro. Allí me chocó dos veces y me disparó", agregó.

"Sentí uno (un disparo), una vez (...) Pero no sé cuántos la verdad, no sé cuantos disparos me dieron (o impactaron en su auto)", detalló.

Román Palomares, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), reclamó una investigación independiente.

La atención médica

Garcés narró que tras recibir el tiro llegó una ambulancia. "Estaba prácticamente desmayado. Yo nunca me bajé del vehículo", relató.

Refirió que al llegar al hospital le dijeron que le harían estudios para una cirugía. Pero "luego viene un doctor y me dice que no, porque estaban apurados para que me dieran de alta, para llevarme" en detención.

"Yo le dije al doctor: cómo me va a dejar la bala ahí si aún me duele (...) no recibí la atención médica adecuada", sostuvo. Dijo que fue llevado a una celda sin camas.

"Violentos"

"No hay absolutamente ninguna justificación para que le hayan disparado", afirmó la abogada. "Exigimos que se detengan los controles de tráfico de ICE. Los agentes de ICE están excesivamente armados, sobrepagados, mal capacitados y son violentos", afirmó.

El ICE ha sido objeto de protestas y críticas en distintas partes del país por sus procedimientos durante operativos migratorios, incluido el uso de armas de fuego contra ciudadanos estadounidenses.

En julio, el mexicano Lorenzo Salgado murió tras ser baleado por un agente del ICE en Houston, donde el hombre había vivido por más de tres décadas y tenía tres hijos estadounidenses

FUENTE: Con información de AFP

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