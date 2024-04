Candidato Manuel Rosales dice que ha conversado con EEUU sobre presidenciales

“Yo estoy de acuerdo con que María Corina Machado sea la candidata porque ella fue quien ganó la primaria y he mantenido comunicación constante con el gobierno de Estados Unidos, escuchando propuestas y planes de cara a la elección presidencial. Pero, estoy en total desacuerdo con que regresen las sanciones y que eso derive en un mayor éxodo de venezolanos”, expresó el también gobernador del estado Zulia en entrevista con la emisora Unión Radio.

La inscripción de Rosales se hizo casi a la medianoche del lunes 25 de marzo, cuando estaba por cerrar el lapso de postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). El ente comicial bloqueó la candidatura de la académica Corina Yoris en reemplazo de la dirigente María Corina Machado.

El candidato Manuel Rosales insistió, el martes 3 de abril, en que no puede abandonarse la lucha. Por eso, habló de poner a la orden las tarjetas reconocidas por el CNE.

"Esa es una propuesta no solo para María Corina Machado, sino también para los partidos políticos. Yo no soy candidato para llegar de segundo ni para recoger dinero y estar pegando afiches. Se las pongo en la mesa con un lacito las dos tarjetas”, señaló.

Rosales estuvo exiliado en Perú desde 2009 hasta 2015 y tras regresar a Venezuela, fue arrestado por el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, meses después fue dejado en libertad y ha podido -avalado por la tiranía- hacer vida política en el país. Algo que se le impide a los opositores más acérrimos como María Corina Machado.

Llamado a la oposición

Por otra parte, el dirigente del partido UNT sostuvo que el camino no es el de la abstención.

“Yo no voy a aparecer como ahí están diciendo, solo para validar el proceso. Están equivocados de banda a banda los que crean que aquí me van a dejar con este problema solo, me opongo a que nosotros dinamitemos la ruta electoral", sostuvo Manuel Rosales.

Reiteró que su postulación presidencial fue hecha por Venezuela. “Ahora, asuma su responsabilidad cada quien ¿O es qué esto es una responsabilidad solo de Manuel Rosales? Sino asume cada quien la suya tendrá que rendir cuentas a la sociedad venezolana", expresó.

@snederr