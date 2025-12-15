Caos en el Congreso de México tras enfrentamiento a golpes y jaloneo de pelo entre diputadas

En una batalla campal se convirtió el Congreso en la Ciudad de México; golpes y jaloneos de cabello se observaron.

CIUDAD DE MÉXICO — Un nuevo episodio de violencia política sacudió al Congreso en la Ciudad de México , donde una sesión ordinaria fue suspendida tras una confrontación física entre legisladores de Morena y del PAN durante el debate del dictamen que plantea la desaparición del órgano de transparencia de la capital.

El conflicto estalló cuando legisladores del PAN tomaron la tribuna para frenar la discusión, al acusar que la bancada oficialista pretendía alterar acuerdos previamente establecidos sobre la integración del nuevo organismo de transparencia, reseñó el portal de noticias Infoabe.

La protesta derivó en gritos, empujones y forcejeos entre diputados de ambas bancadas. La tensión alcanzó a la Mesa Directiva, donde diputadas de Morena y del PAN protagonizaron enfrentamientos que incluyeron jaloneos, escenas que quedaron registradas en imágenes difundidas desde el recinto.

Lesionados

Durante el altercado, la diputada Claudia Pérez resultó lesionada y recibió atención médica en el lugar. La falta de condiciones para continuar obligó a la Mesa Directiva a decretar un receso y evaluar el traslado de la sesión a una sede alterna.

Legisladores del PRI se sumaron a la toma de tribuna en respaldo a la postura del PAN, mientras la oposición denunció que se incumplió el acuerdo para que el nuevo órgano de transparencia tuviera una conformación tripartita, tras la eliminación del Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoCDMX) de la Constitución local.

Desde Morena se insistió en la legalidad del procedimiento, aunque el episodio fue condenado por diversos actores políticos que llamaron a retomar el diálogo. El hecho se suma a una serie de enfrentamientos recientes en congresos estatales y federales, en medio de debates altamente polarizados.

Más allá del intercambio político, la violencia en el recinto legislativo volvió a poner en evidencia el deterioro del debate democrático en México y la urgencia de preservar el orden y la institucionalidad en decisiones que impactan directamente en la transparencia y el acceso a la información pública.

FUENTE: Con información de Infoabe/Redes Sociales