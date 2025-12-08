Dua Lipa cierra gira por Latinoamérica en México con tributo a Selena

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Dua Lipa puso punto final al Radical Optimism Tour, tras 92 espectáculos alrededor del mundo. Luego de un recorrido por varias ciudades de Latinoamérica, donde sorprendió a sus seguidores interpretando canciones de artistas locales, la estrella pop seleccionó Ciudad de México como la ciudad donde cerraría la gira.

"Qué vida. Qué alegría. Gracias Radical Optimism por el año y medio más satisfactorio. 92 espectáculos desde mayo pasado ~ alrededor del mundo con los mejores!!!! Gracias Ciudad de México por tu amor y energía, y por tenernos tres noches. Agradecido más allá de lo creíble. Todavía digiriendo ~ podría llevarme un segundo... pero por ahora gracias y los quiero mucho!!!!! ¡¡¡RADICAL OPTIMISM PARA SIEMPRE!!!", escribió Dua en un post de Instagram acompañado con fotografías del último show.

La intérprete subió al escenario del Estadio GNP Seguros el viernes 5 de diciembre, donde recitó un setlist con grandes éxitos de Dua Lipa como Houdini, Training Season, Don’t Start Now, Levitating, entre otras.

No obstante, para la última noche, Dua Lipa seleccionó Amor prohibido como el tema en español que compartiría en su última velada de este 2025. Un tributo a la Reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, y aseveró que siente una conexión especial por su doble nacionalidad, un aspecto que comparten.

"Escogí esta canción porque siento una conexión muy especial con esta artista y con su sentimiento de pertenecer a dos lugares al mismo tiempo. Algo con lo que me identifico profundamente y yo siento que soy albanesa e inglesa, así como ella fue mexicana y estadounidense", comentó en español ante a los 65.000 asistentes, según cifras de Ocesa.

Otras interpretaciones

Dua Lipa había sorprendió a sus fanáticos en México con Bésame mucho, de Consuelo Velázquez, en la versión de Luis Miguel, y posteriormente cantó Oye mi amor junto a Fher Olvera, vocalista de Maná, quien subió al escenario para unirse a ella e interpretar el tema con el que la banda alcanzó la fama en 1992 y que forma parte del álbum ¿Dónde jugarán los niños?.

Durante su paso por Argentina, la artista cantó Música ligera de Soda Estéreo; en Perú interpretó Cariñito de Los Kipus; en Chile, El Duelo de La Ley; en Brasil interpretó versiones de Más que nada y Magalenha de Sergio Mendes; y en Colombia Antología de Shakira.

Al culminar el show del 5 de diciembre, Dua Lipa agradeció a México por abrirle las puertas una vez más a ella y a su equipo.

“Muchas gracias por recibirnos con los brazos abiertos y por esta energía que me voy a llevar hasta la próxima vez”, comentó en español.

Dua Lipa inició su quinta gira mundial Radical Optimism Tour en Singapur en noviembre de 2024, y continuó en 2025 por Australia, Europa, Norteamérica y América Latina.