Desplome de una avioneta en el centro de México deja al menos seis muertos

Vista aérea de los servicios de emergencia trabajando para extinguir un incendio provocado por el accidente de una avioneta Cessna Citation que impactó una nave industrial en la colonia Santa María Totoltepec, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, el 15 de diciembre de 2025. Una avioneta se estrelló poco antes de llegar al aeropuerto de la ciudad de Toluca, en el centro de México, causando la muerte de al menos cuatro personas, informaron la Cruz Roja local y las autoridades.

TOLUCA - La cifra de muertos por la caída el lunes de una avioneta en la ciudad mexicana de Toluca (centro) subió de cuatro a seis fallecidos, informaron autoridades locales.

La aeronave privada tipo Cessna Citation se desplomó alrededor del mediodía, poco antes de llegar al aeropuerto de Toluca, una ciudad vecina de la capital mexicana.

En el avión "viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes", de manera preliminar "se registran 6 decesos", informó en su cuenta de X Protección Civil del Estado de México, cuya capital es Toluca.

"Posibles víctimas"

La Cruz Roja local había informado antes de la localización de cuatro cuerpos en el lugar. Los rescatistas buscan otras posibles víctimas, luego de que la nave impactara en una bodega industrial.

El Centro de Emergencias del Estado de México (C5) informó que diferentes corporaciones trabajan en la zona del siniestro, donde se generó una inmensa columna de humo negro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/pciviledomex/status/2000663838765490581&partner=&hide_thread=false Sobre el incidente aeronáutico en San Pedro Totoltepec, #Toluca, se informa que el incendio ya fue controlado y se realizan labores de enfriamiento y remoción. pic.twitter.com/YQQCSXhu4O — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) December 15, 2025

Gilberto Ramírez, gerente del hangar privado donde la nave tenía su base, dijo a la prensa que el avión partió del puerto de Acapulco (sur) con destino a Toluca y que solo venían ocho personas, pero Protección Civil informó después que iban 10, incluidos los tripulantes.

Los servicios de emergencia dieron a conocer a periodistas un supuesto audio de la torre de control donde uno de los pilotos alerta: "Nos estamos desplomando".

Informaron también que antes del desplome, la avioneta trató de aterrizar en un campo de fútbol.

Distintos portales especializados en aviación muestran que el avión despegó presuntamente de Acapulco y tenía vuelos regulares a Toluca, a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, y opera un aeropuerto que brinda servicio principalmente a vuelos privados.

FUENTE: Con información de AFP