Caso PDVSA Cripto y Tareck El Assami: el "quiebre más violento" de lealtades del chavismo, según análisis

Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas por el caso PDVSA, según muestra la fotografía difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024,

MIAMI. -El escándalo de corrupción conocido como PDVSA Cripto , que significó un desfalco por más de 23.000 millones de dólares al tesoro de Venezuela y por el cual está procesado el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami , representa la fractura más violenta de las lealtades dentro de chavismo , en la historia reciente, indica un análisis.

El caso que se ventila en tribunales penales desde 2023 evidenciaría la “ruptura de los códigos de lealtad interna”.

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No solo generó la detención y encarcelamiento de El Aissami un año después, a pesar de ser considerado un pilar inamovible de la arquitectura financiera del grupo de poder durante el régimen de Maduro, sino también “una operación de supervivencia y re centralización del botín” frente a la cual el exminsitro representaría un “peligro”, afirma la cuenta Huguetox especializada en información política.

El Aissami, señalado de estar vinculado al narcotráfico internacional se encuentra preso junto a funcionarios y particulares de ser responsables del fraude tras ser imputados por traición a la patria, lavado de dinero y apropiación de bienes públicos, entre otros delitos.

Este 5 de junio, abogados de los procesaron denunciaron retrasos procesales y otras irregularidades en el caso judicial, en medio de represalias por graves denuncias del exministro contra el exfiscal Tarek William Saab y otros funcionarios de Maduro. Y entre estos mencionaron a la entonces viceministra y titular de Petróleo Delcy Rodríguez, actual jefa encargada del país.

PDVSA Cripto, fractura de lealtades

Según el análisis, “el sistema” reaccionó “de forma caníbal, al desaparecer el flujo de los 23.000 millones de dólares que “alimentaba la estructura piramidal y fue desviado para construir un poder paralelo”, indica.

“La tesis de que la inteligencia cubana detectó un plan de desplazamiento político es la pieza que explica por qué se procedió contra El Aissami”.

En este contexto, lo que describe como una “jugada maestra es, en realidad, una operación de supervivencia y re centralización del botín”, se refiere en el análisis y explica:

“Al sacar de circulación a la facción de El Aissami y sus 60 colaboradores, el núcleo duro no solo eliminó una amenaza directa al mando, sino que heredó el control de las rutas de comercialización y las billeteras digitales que el grupo purgado operaba”.

Tareck El Aissami, peligro para el chavismo

Sin embargo, señala que este movimiento convierte a El Aissami en un peligro, un cabo suelto sumamente peligroso y la cárcel puede convertirse en un campo de batalla informativo que “podría terminar de socavar los cimientos de un régimen que ya se percibe fracturado”.

“Un hombre herido que posee las llaves de los secretos más oscuros de la administración petrolera y los movimientos financieros de cada figura del alto mando”.

“La peligrosidad de El Aissami radica en que su testimonio tiene la capacidad de actuar como un efecto dominó. Si sus declaraciones ante el tribunal logran documentar la participación directa de figuras como Diosdado Cabello o Delcy Rodríguez, el conflicto escalaría de una purga interna a una guerra abierta por la libertad personal”, añade.

Y deja abierta la puerta a la credibilidad de las denuncias de El Aissami sobre riesgos a su vida, ante conflictos de gran magnitud.

“En sistemas donde la información es el activo más letal, los testigos clave suelen convertirse en pasivos que deben ser liquidados para detener el daño”, advierte el análisis.

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FUENTE: Información de cuenta huguetox Instagram