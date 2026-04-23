Centro por una Cuba Libre lanza SOS internacional por Virgilio Mantilla: "Su vida corre peligro"

El Centro por una Cuba Libre emitió una alerta internacional sobre la situación del prisionero político Virgilio Mantilla Arango, quien permanece incomunicado en la provincia de Camagüey, bajo un régimen de aislamiento desde octubre de 2025 y sin de fe de vida.

Según el testimonio del también prisionero político Dixán Gaínza Moré, el detenido fue ubicado en el área hospitalaria del penal, espacio utilizado actualmente como zona de segregación para evitar su contacto con el resto de la población penal.

Informes internos indican que el prisionero padece complicaciones de salud relacionadas con hernias y ha sido ubicado en proximidad a reclusos con enfermedades infectocontagiosas.

De acuerdo con las denuncias presentadas por la periodista independiente Yadisley Rodríguez Ramírez, la permanencia de Mantilla Arango en celdas de castigo no responde a medidas disciplinarias, sino a una orden directa de las autoridades carcelarias. Rodríguez Ramírez reportó que, tras una inspección proveniente de La Habana que ordenó su traslado a un destacamento común, el jefe de Cárceles y Prisiones de Camagüey, Eider Sierra Ochoa, ordenó su reincorporación inmediata al aislamiento.

El Centro por una Cuba Libre señaló como responsables directos de la integridad física del detenido a Eider Sierra Ochoa y al director de la Prisión Kilo 8, Leonardo Suárez Reyes. La organización enfatizó que el prisionero carece de acceso a comunicaciones telefónicas y se encuentra bajo custodia de los mismos mandos militares señalados por previos incidentes en el sistema carcelario de la provincia.

Janisset Rivero, directora de programas de la institución, notificó que se ha dado parte a organismos internacionales ante el riesgo que enfrenta Mantilla Arango, quien permanece detenido sin que se haya realizado un juicio en su contra desde su arresto el 17 de octubre de 2025.

FUENTE: Centro por una Cuba Libre