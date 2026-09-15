Fiscalía imputa a exjefa del gabinete de Petro por presuntamente someter al polígrafo a su niñera

Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y excanciller de Gustavo Petro, negó el 14 de septiembre de 2026 los cargos impuestos por la Fiscalía, tras acusación por el uso de polígrafo con su niñera

BOGOTÁ.- Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y excanciller de Gustavo Petro, fue imputada por la Fiscalía colombiana presuntamente ordenar en 2023 una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera de su hijo. Esto habría ocurrido en medio de la investigación por la pérdida de un dinero en el apartamento de la exfuncionaria.

La Fiscalía imputó a Sarabia los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. La jueza primera de control de garantías de Bogotá declaró la legalidad de la imputación en contra de Sarabia. La exfuncionaria no aceptó la responsabilidad y ahora corresponderá al ente investigador continuar con la formulación de acusación en su contra.

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Este escándalo, uno de los casos durante el Gobierno de Petro, se originó por el robo de un maletín que presuntamente contenía unos 7.000 dólares y documentos oficiales.

Según la Fiscalía, el 29 de enero de 2023, Laura Sarabia reportó la pérdida del dinero que se encontraba en el maletín y que fue llevado a su apartamento por una oficial encargada de su seguridad personal.

De acuerdo con lo señalado por el organismo, presuntamente, la excanciller Sarabia señaló a Marelbys Meza como principal sospechosa del hurto y ese mismo día ordenó, telefónicamente, al entonces jefe de seguridad de la Presidencia que le practicaran una prueba de polígrafo.

La empleada fue trasladada en un vehículo oficial al interrogatorio, en el que fue intimidada y acusada de haber cometido el robo. De acuerdo con la Fiscalía, Meza también recibió advertencias relacionadas con una eventual privación de la libertad.

"Respeto a las autoridades"

Previo a la imputación, Laura Sarabia dijo que este asunto es manejado por sus abogados.

"Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo", señaló Sarabia en su cuenta de X.

Durante la audiencia, Mario Iguarán, abogado de Sarabia, dijo que le sorprendió que la Fiscalía le imputara el delito de peculado por uso.

“Para eso les pagan: para imputar y acusar. Y, si hay con qué, que lo hagan. Pero hay que ser objetivos, hay que ser objetivos. Ojalá que, como no hemos accedido a lo relacionado con la aceptación de cargos, al preacuerdo, esto no se trate de una inflada de cargos”, expresó.