Chile decreta "toque de queda" por incendios que ya dejan al menos 18 muertos; EEUU envía ayuda

SANTIAGO DE CHILE — El presidente Gabriel Boric actualizó el reporte de fallecidos en la serie de incendios forestales que arrasan el domingo el sur de Chile y lo cifró en 18 personas, al tiempo que decretó " toque de queda " nocturno en las localidades más afectadas.

"Tenemos un número hoy confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza de que ese número va a aumentar", afirmó el mandatario, que viajó a la ciudad de Concepción para liderar las labores de combate de los incendios.

Las llamas, activadas por las altas temperaturas y fuertes vientos en el verano austral, han arrasado con varios sectores poblados de las regiones del Ñuble y Biobío, unos 500 km al sur de Santiago.

El Gobierno chileno confirmó este domingo que la ola de más de 20 focos activos de incendio que se está cebando en el centro y el sur del país, con las regiones de Ñuble y, especialmente, Bío-Bío, ha provocado la evacuación de más de 50.000 personas.

Boric declaró este domingo el estado de catástrofe por los incendios en estas dos regiones del país y viajará en breve a ambas regiones para "tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que, hasta el momento, se han adoptado", anunció el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

La provincia entera de Concepción, una de las tres que conforman Bío-Bío, se encuentra bajo estado de alerta roja. Casi una decena de sus sectores, según ha informado el Senapred en sus últimas actualizaciones en redes sociales, están bajo orden de evacuación.

Trump ordena envío de ayuda

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, anunció este domingo que el presidente Donald Trump confirmó el envío de ayuda a Chile para colaborar en el trabajo contra los incendios forestales de las regiones sureñas de Ñuble y Biobío, que han dejado 16 personas fallecidas y miles de evacuadas.

“El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales”, escribió en su cuenta de X.

“En los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”, agregó el diplomático.

Desde el sábado en las dos regiones del sur del país queman varios incendios que siguen activos y cuya extinción se prevé compleja por las condiciones climáticas de las próximas horas. Una de las zonas más afectadas es la comuna de Penco, en la región de Biobío, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

Las fiscalías de ambas regiones anunciaron este domingo el inicio de las indagaciones para determinar el origen de los fuegos: "Anoche (sábado) nos fuimos enterando de la envergadura de esta catástrofe, disponiendo diligencias de investigación inmediatamente", indicó la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.

Megasequía

Por su abrupta topografía, sus extensos bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad aumentaron a partir de 2010. El cambio climático, la megasequía que dura más de una década y la expansión de la llamada ‘interfaz urbano-rural’ (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificaciones) han contribuido a ello, según los expertos.

El último balance de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en el Biobío, que se entregó a las 14:00 h (horario local), señaló que hasta ahora se registran hasta 18.000 hectáreas calcinadas en la zona.

La mayor tragedia relacionada con el fuego en Chile ocurrió en febrero de 2024 en la región de Valparaíso, cuando las llamas causaron la muerte de 136 personas.

FUENTE: Con informaciòn de EFE / AFP / Europa Press