CHILE

Seis figuras políticas se disputan la presidencia chilena

Los chilenos acudirán a las urnas el próximo 16 de noviembre en un proceso marcado por la fragmentación política y el avance de nuevas fuerzas

Un hombre emite su voto durante las elecciones para elegir alcaldes, concejales y una comisión para reescribir la constitución en un colegio electoral instalado en el Estadio Monumental de Santiago, el 16 de marzo de 2021.

Un hombre emite su voto durante las elecciones para elegir alcaldes, concejales y una comisión para reescribir la constitución en un colegio electoral instalado en el Estadio Monumental de Santiago, el 16 de marzo de 2021.

 

AFP/ Martin Bernetti
Imagen referencial a la bandera de Chile

Imagen referencial a la bandera de Chile

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO DE CHILE - Seis candidatos, competirán por la presidencia de Chile en las elecciones generales del 16 de noviembre, según el Servicio Electoral (Servel).

Este lunes vence el plazo para la inscripción de campañas.

Vista aérea de la entrada a la mina El Teniente, una mina de cobre de Codelco en la comuna de Machalí, cerca de Rancagua, Región de OHiggins, Chile, el 1 de agosto de 2025, tras un importante derrumbe en el sector de Andesita tras un terremoto de magnitud 4,2 ocurrido la víspera. Al menos un trabajador falleció y otros cinco se encontraban desaparecidos tras el derrumbe de una mina de cobre en Chile, provocado por un terremoto el 31 de julio de 2025, según informó la operadora estatal Codelco.
TRAGEDIA

Renuncia gerente de mina en Chile tras derrumbe que dejó seis fallecidos
El teniente retirado Ronald Moreno Ojeda. 
INVESTIGACIÓN

Chile captura a líder de "Los Piratas" vinculado al asesinato del exmilitar Ronald Ojeda

Los comicios generales para suceder al izquierdista Gabriel Boric tienen hasta ahora como favoritos en los sondeos al abogado y líder opositor, José Antonio Kast y la exministra comunista Jeannette Jara, representante única de la coalición centro-izquierda.

El tercer lugar lo disputan la exalcaldesa Evelyn Matthei y el economista Franco Parisi.

¿Quiénes son los candidatos ?

Kast, de 59 años, organizó un acto en la ciudad de Antofagasta (1,300 km al norte de Santiago) para inscribir su tercera candidatura.

El aspirante prometió "mano dura para recuperar cada barrio y cada espacio público" de la delincuencia, la mayor preocupación de los chilenos, que asocian al incremento de la migración (8,8% de la población), según sondeos.

Kast perdió en segunda vuelta frente a Boric en 2021.

"Los chilenos están cansados, agobiados. Llevamos más de una década de decadencia", dijo Kast, que escogió una región con uno de los mayores porcentajes de población migrante para realizar este acto.

Su principal rival es una abogada comunista de 51 años, quien debuta como candidata. Como ministra del Trabajo pactó con la derecha importantes reformas laborales.

Lidera una coalición que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, tras ganar la primaria del 29 de junio.

Jara ha intentado deslindarse del modelo chavista, pero sus discursos guardan una notable similitud con la empleada por Hugo Chávez Frías en 1998, cuando buscaba ganar apoyo de sectores moderados e institucionales en Venezuela.

AFP__ Chile Jeannette Jara
Jeannette Jara, nombrada Ministra de Trabajo por el presidente electo chileno Gabriel Boric, hace un gesto antes de la presentación del gabinete de gobierno de Boric en el Museo de Historia Natural de Santiago, el 21 de enero de 2022.

Jeannette Jara, nombrada Ministra de Trabajo por el presidente electo chileno Gabriel Boric, hace un gesto antes de la presentación del gabinete de gobierno de Boric en el Museo de Historia Natural de Santiago, el 21 de enero de 2022.

El tercer lugar, según sondeos, lo disputan la exalcaldesa Evelyn Matthei, representante de oposición, y el economista Franco Parisi.

Matthei encabezaba las encuestas hasta hace unos meses, pero ha ido perdiendo fuerza en favor de Kast.

En su red social X anunció, "Hoy iniciamos nuestra campaña desde Chacalluta, en la frontera norte: el símbolo del descontrol que viven los chilenos frente a la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado".

Parisi dio la sorpresa en las elecciones pasadas al alcanzar el tercer lugar haciendo una campaña por redes sociales desde Estados Unidos, con un discurso contra las élites.

FUENTE: Con información de AFP/DLA

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

