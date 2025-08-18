Seis figuras políticas se disputan la presidencia chilena

Un hombre emite su voto durante las elecciones para elegir alcaldes, concejales y una comisión para reescribir la constitución en un colegio electoral instalado en el Estadio Monumental de Santiago, el 16 de marzo de 2021.

SANTIAGO DE CHILE - Seis candidatos, competirán por la presidencia de Chile en las elecciones generales del 16 de noviembre, según el Servicio Electoral (Servel).

Este lunes vence el plazo para la inscripción de campañas.

Los comicios generales para suceder al izquierdista Gabriel Boric tienen hasta ahora como favoritos en los sondeos al abogado y líder opositor, José Antonio Kast y la exministra comunista Jeannette Jara, representante única de la coalición centro-izquierda.

El tercer lugar lo disputan la exalcaldesa Evelyn Matthei y el economista Franco Parisi.

¿Quiénes son los candidatos ?

Kast, de 59 años, organizó un acto en la ciudad de Antofagasta (1,300 km al norte de Santiago) para inscribir su tercera candidatura.

El aspirante prometió "mano dura para recuperar cada barrio y cada espacio público" de la delincuencia, la mayor preocupación de los chilenos, que asocian al incremento de la migración (8,8% de la población), según sondeos.

Kast perdió en segunda vuelta frente a Boric en 2021.

"Los chilenos están cansados, agobiados. Llevamos más de una década de decadencia", dijo Kast, que escogió una región con uno de los mayores porcentajes de población migrante para realizar este acto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EquipoKast/status/1957468047993643414&partner=&hide_thread=false “Vamos a dejarlo todo en la cancha

por los próximos 118 días, para que ganemos el 14 de diciembre y comencemos la recuperación y reconstrucción de nuestro hermoso país” @joseantoniokast #LaFuerzaDelCambio pic.twitter.com/Ye8OrAz43C — Equipo Kast (@EquipoKast) August 18, 2025

Su principal rival es una abogada comunista de 51 años, quien debuta como candidata. Como ministra del Trabajo pactó con la derecha importantes reformas laborales.

Lidera una coalición que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, tras ganar la primaria del 29 de junio.

Jara ha intentado deslindarse del modelo chavista, pero sus discursos guardan una notable similitud con la empleada por Hugo Chávez Frías en 1998, cuando buscaba ganar apoyo de sectores moderados e institucionales en Venezuela.

AFP__ Chile Jeannette Jara Jeannette Jara, nombrada Ministra de Trabajo por el presidente electo chileno Gabriel Boric, hace un gesto antes de la presentación del gabinete de gobierno de Boric en el Museo de Historia Natural de Santiago, el 21 de enero de 2022. JAVIER TORRES / AFP

El tercer lugar, según sondeos, lo disputan la exalcaldesa Evelyn Matthei, representante de oposición, y el economista Franco Parisi.

Matthei encabezaba las encuestas hasta hace unos meses, pero ha ido perdiendo fuerza en favor de Kast.

En su red social X anunció, "Hoy iniciamos nuestra campaña desde Chacalluta, en la frontera norte: el símbolo del descontrol que viven los chilenos frente a la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/evelynmatthei/status/1957518267213611486&partner=&hide_thread=false Hoy iniciamos nuestra campaña desde Chacalluta, en la frontera norte: el símbolo del descontrol que viven los chilenos frente a la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado.



El 11 de marzo, cuando asuma la Presidencia, estaré aquí mismo, para dejar claro que en… pic.twitter.com/eGRR3yo3pt — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) August 18, 2025

Parisi dio la sorpresa en las elecciones pasadas al alcanzar el tercer lugar haciendo una campaña por redes sociales desde Estados Unidos, con un discurso contra las élites.

FUENTE: Con información de AFP/DLA