Colombia: 99.997% coincide el preconteo de votos con el escrutinio de los jueces en el balotaje

En la Registraduría Nacional reconcen el trabajo de los funcionarios (Registraduría Nacional)

BOGOTÁ.- La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral de Colombia informaron que terminó la primera etapa del escrutinio zonal y municipal.

Una vez concluido el escrutinio de este primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano. Y dieron el triunfo al candidato de la derecha Abelardo De la Espriella.

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La coincidencia de los resultados informados en el preconteo y los de este primer nivel de escrutinio es del 99.97%.

Cerca de 9,000 personas entre jueces de la República y notarios en 2,992 comisiones escrutadoras en todo el país adelantaron esta tarea que concluyó en las últimas horas.

Asimismo, la entidad destaca que este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia.

De esta forma, cerramos un proceso en el que participaron más de un millón de colombianos que con su esfuerzo contribuyeron a garantizar la integridad y transparencia, junto a la Fuerza Pública y a los demás organismos de control y misiones de observación.

Coincidencias entre preconteo y escrutinio zonal

Un comunicado de ambos organismos sobre la coincidencia entre preconteo y escrutinio zonal se destaca que:

El porcentaje de coincidencia casa con el historial de las últimas elecciones presidenciales en segunda vuelta, que no supera 0.13%.

Los siguientes pasos del escrutinio son los departamentales y el nacional. Una vez concluyan, el CNE declarará la elección presidencial, que apunta como ganador a Abelardo De la Espriella con los datos del preconteo.

Listo el escrutinio en el exterior: Cepeda perdió nueve votos, Abelardo ganó 25. El CNE declaró la votación de los consulados y embajadas de Colombia.

Abelardo de la Espriella: 390,974 votos. Una diferencia de 25 votos más con respecto al preconteo.

Iván Cepeda: 213,131 votos.Una diferencia de 9 votos menos con respecto al preconteo.

El escrutinio de votos en el exterior no se hizo como quería el excandidato Cepeda, era trayendo todos los votos a Colombia. La razón: tardaría demasiado tiempo y no alcanzaría para declarar la elección presidencial antes de la posesión del 7 de agosto.

“No es un capricho”, dijo Cristian Quiroz, presidente del CNE. “La Constitución y la ley (la 163 de 1994) ordenó que se hicieran con la recopilación de datos de la Registraduría durante los ocho días de votación en el exterior”, señaló.

Es decir, el CNE puede revisar las actas diligenciadas por los jurados que fueron vigilados por los embajadores o cónsules que fungen en estos casos como si fueran delegados de la Registraduría.

A pesar de las quejas del Pacto Histórico, dentro de la campaña de Cepeda saben que el escrutinio no les dará la victoria presidencial. El proceso plantea, más bien, las líneas sobre las que se basará el senador de izquierda como nuevo jefe de la oposición.

FUENTE: Con información de la Registraduría Nacional del Estado Civil y La Silla Vacía