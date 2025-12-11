jueves 11  de  diciembre 2025
Misión de ONU señala a la Guardia Nacional de Maduro de crímenes de lesa humanidad

Régimen de Venezuela fusionó funciones militares y policiales, lo que legitimó la militarización y amplió la represión, dice el informe publicado este jueves

Desde 2014 hasta 2025 la represión no cesa en Venezuela.

Desde 2014 hasta 2025 la represión no cesa en Venezuela.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA.- La Guardia Nacional que controla Nicolás Maduro es responsable de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, acusó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas que investiga los abusos desde 2014, fecha de las primeras protestas ciudadanas contra el régimen y reprimidas de modo brutal.

“Los funcionarios perpetraron y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual o de género, propiciados por un entorno prolongado de impunidad”, señaló el informe publicado este jueves, un día después de la llegada de la Nobel de la Paz, María Corina Machado, a Oslo.

La Misión que preside la experta Marta Valiñas dejó claro que los crímenes y abusos fueron cometidos durante la represión de las protestas y la persecución política selectiva contra opositores, principalmente, dice el voluminoso informe reseñado por medios.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) es el cuarto contingente que forma parte de la Fuerza Armada venezolana, pero en tiene en teoría funciones de seguridad ciudadana y de orden público, y se le atribuye un papel clave en la captura y criminalización de opositores luego de las elecciones fraudulentas de 2024.

Represión de protestas contra Maduro

El informe del grupo de expertos se centró en el rol represivo que jugó la GNB en las protestas ciudadanas contra el régimen de Maduro en los años 2014, 2017, 2019 y 2024, en las cuales fueron asesinados más de un centenar de personas, principalmente jóvenes, con miles de heridos.

En estas acciones, la GNB “ejerció un uso desproporcionado de la fuerza” con armas de gran calibre que “fueron disparadas de forma indebida, “de forma indiscriminada” y “directamente en zonas vitales de los cuerpos de las víctimas”, aseveró la Misión basada en hechos documentados.

Indicó además que estos hechos “no fueron incidentes aislados, sino que formaron parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas”.

Incluso, el informe advirtió también de posible modificación de proyectiles utilizados por el cuerpo militar con el fin de infligir mayor daño a las víctimas.

Crímenes de lesa humanidad

Según el informe, la GNB tuvo un papel determinante en la comisión de crímenes de lesa humanidad de “persecución con motivos políticos”.

Con base a los elementos examinados, la Misión afirmó que los uniformados de la GNB y los altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables de los crímenes de lesa humanidad, contemplados en los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma que rige en la Corte Penal Internacional (CPI).

El nuevo reporte de la Misión independiente se publicó un día después que el presidente de la Asamblea Nacional de Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que Venezuela se saldrá de la CPI por el “vasallaje” de sus jueces, durante un debate en el que se procura aprobar una ley derogatoria del Estatuto de Roma suscrito por el país.

FUENTE: Con información ohchr.org; La Patilla

