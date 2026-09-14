Colombia intenta frenar violencia en universidades con intervención de la policía

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.

"En el Gobierno de la patria milagro, impondremos la ley y la Constitución a través de la fuerza de las armas de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Pública”, dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, al presentar su cúpula militar el 20 de agosto de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes un nuevo protocolo de seguridad que permitirá autorizar el ingreso de la Policía Nacional a universidades públicas cuando las manifestaciones deriven en hechos de violencia.

El mandatario sostuvo que la medida busca establecer una diferencia entre el ejercicio legítimo de la protesta y situaciones que impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.

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Protocolo para distinguir protestas de actos violentos

"He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen la intervención de las autoridades", explicó De la Espriella.

El presidente argumentó que la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución colombiana, no puede convertirse en una "patente de impunidad". Según planteó, las universidades mantienen su autonomía académica y administrativa, pero esta no las excluye de la aplicación de las normas sobre orden público.

"La autonomía universitaria no está por encima del orden público. Lo que está ocurriendo en algunas universidades en el país es inaceptable", afirmó.

De la Espriella aseguró que su administración respetará las manifestaciones pacíficas, pero advirtió que responderá ante acciones violentas.

"La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno, pero el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil no son protesta", señaló.

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El presidente insistió en que la autonomía universitaria "no está en discusión", pero sostuvo que ese principio no puede impedir la actuación de las autoridades cuando exista una amenaza para la seguridad.

"La autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado", reiteró.

De la Espriella afirmó que la decisión busca proteger tanto a los estudiantes como a las instituciones y al Estado frente a hechos violentos registrados durante algunas manifestaciones.

"No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia", manifestó.

El mandatario elevó el tono de su advertencia contra quienes participen en actos violentos dentro de los campus.

"Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar. La universidad es territorio del conocimiento, de las ideas y del debate: no puede convertirse jamás en refugio para la violencia ni para el terrorismo", agregó.

FUENTE: Con información de Europa Press/Redes Sociales