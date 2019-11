Comicios en Uruguay concluyen con ventaja para Lacalle

Lacalle Pou dijo que van a esperar que el tribunal electoral "confirme lo que ya todos sabemos (su triunfo)", una votación que es irreversible "y que todos no han querido aceptar", dijo en clara alusión a Daniel Martínez, que durante su discurso dirigido a sus seguidores no reconoció la derrota frente a Lacalle.

Todas las encuestas previas vaticinaban una victoria mucho más holgada.Ninguno de los dos candidatos se adjudicó la victoria hasta la media noche, ni tampoco lo hizo la Corte Electoral.

Poco antes, las primeras proyecciones de votos difundidas por los canales de televisión también arrojaron una pequeña ventaja a Lacalle Pou.

En contraste con otras situaciones de tensión y violencia que se viven en otros países del continente, los uruguayos votaron con calma y alegría el domingo en un balotaje crucial para el destino del país sudamericano. Miles de ciudadanos simpatizantes de ambos candidatos permanecían en las calles a la espera de los resultados de unas históricas elecciones.

“Esto fue una fiesta democrática, de respeto, de tolerancia, donde nos pudimos saludar en la calle con gente que apoyaba la otra candidatura”, dijo el candidato oficialista Daniel Martínez en un mensaje de agradecimiento a su militancia, apenas terminó la votación.

Los circuitos electorales cerraron, sin mayores inconvenientes, a las 19:30 locales (22:30 GMT). Los canales de televisión quedarán habilitados para divulgar sus primeras proyecciones del resultado una hora después, a las 20:30 locales.

Los 2,7 millones de electores definieron qué desean para el futuro del país, pero los resultados han confirmado que el país esta dividido debido al estrecho margen de votos entre el candidato opositor Lacalle Pou, y Martínez el candidato oficialista del Frente Amplio, partido de izquierda que lleva 15 años en el poder.

“Todo ha estado muy tranquilo. No ha habido ningún incidente de ningún tipo”, dijo a The Associated Press Javier Acosta, un funcionario universitario de 51 años, delegado de la coalición gobernante Frente Amplio en los circuitos electorales que funcionaron en una escuela pública del barrio Portones de Carrasco.

A media tarde, en un centro de estudios de secundaria cercano a la escuela, cuatro policías destinados a garantizar la normalidad de la votación mataban el aburrimiento tomando mate, la infusión típica del país, y mirando sus celulares.

La continuidad de la izquierda está representada por la candidatura de Daniel Martínez, un ingeniero aficionado al ciclismo de 62 años, exalcalde socialista de Montevideo y candidato del Frente Amplio.

El cambio lo representa Luis Lacalle Pou, un abogado aficionado al surf de 46 años, exsenador e hijo del expresidente Luis Lacalle Herrera, que gobernó entre 1990 y 1995. Lacalle Pou llegó al balotaje como candidato del centrista Partido Nacional, pero tras la primera vuelta logró sellar un acuerdo con otros cuatro partidos que van desde la derecha a la centroizquierda.

Vázquez, que entregará el poder el 1 de marzo al ganador del balotaje, dijo a la prensa que a partir de la mañana del lunes estará a la orden del ganador para organizar la transición gubernamental de la mejor manera posible. Y destacó el valor de la alternancia. “Considero que hay que alternar: personas, partidos. Siempre es bueno que venga una mente fresca, con otro ánimo, con otra voluntad y otro deseo de hacer las cosas”.

Martínez, al salir de su domicilio para votar, también apeló a la unidad de los uruguayos: “El país tiene que salir adelante metiendo unidos, gane quien gane, debatiendo ideas, cada uno en su lugar. El que gane, en el carácter de ejecutivo; y el que pierda, como oposición, pero tratando de construir para el país”.

En la primera vuelta celebrada el 27 de octubre, Martínez fue el candidato más votado con el 39% de los sufragios, mientras que Lacalle Pou fue segundo con el 28,6%.

Sin embargo, tras la primera vuelta, Lacalle Pou logró el respaldo del Partido Colorado (el tercero en la primera vuelta, con 12% de los votos), de Cabildo Abierto (cuarto, con 11%) y de los pequeños Partido de la Gente y Partido Independiente (1% cada uno).

El Frente Amplio no logró que ninguno de los 10 partidos que compitieron en la primera vuelta apoyara a Martínez en el balotaje.

Todas las encuestas sitúan como favorito a Lacalle Pou. En su última proyección previa a la votación, difundida el jueves a la noche, la encuestadora Cifra informó que Lacalle Pou tiene una intención de voto del 51,5%, mientras que Martínez tiene el 44,5%. La encuesta fue realizada con 1.012 casos, con un margen de error de 3,1 puntos porcentuales.

De confirmarse los pronósticos, el resultado sería histórico por marcar la primera derrota del Frente Amplio desde que llegó al gobierno en 2005, rompiendo una hegemonía de los dos partidos fundacionales, el Colorado y el Nacional, que habían gobernado el país desde su independencia en 1828. Desde entonces, consiguió tres mandatos consecutivos y no perdió ninguna elección.

Desde la llegada del Frente Amplio al poder en 2005, la economía no ha dejado de crecer, el poder adquisitivo de los salarios ha experimentado una fuerte suba y se han sancionado leyes que garantizaron derechos como el casamiento gay, el aborto y la venta de marihuana en farmacias.

Sin embargo, ese panorama cambió con el tercer gobierno del Frente Amplio, encabezado por el presidente Tabaré Vázquez, ha tenido problemas importantes y finaliza con un índice de aprobación muy inferior a los anteriores. Una reforma educativa fracasó, el vicepresidente Raúl Sendic debió renunciar en 2017 jaqueado por casos de corrupción, la inseguridad pública se deterioró hasta alcanzar un récord de 414 homicidios en 2018, la economía se estancó, se perdieron 50.000 puestos de trabajo, el desempleó subió hasta el 9% y el déficit fiscal alcanzó el 4,9%.

La oposición plantea que es necesario tomar medidas urgentes para reestablecer la seguridad pública, reformar el sistema educativo y ordenar las cuentas públicas y un gasto estatal que frecuentemente cae en el derroche.

Las últimas dos elecciones se definieron en un balotaje entre el Frente y el Partido Nacional, con victoria de la coalición de izquierda en ambos casos.

Se votará entre las 8:00 y las 19:30 local (11:00 a 22:30 GMT) en 7.122 circuitos electorales distribuidos en todo el país. Si a la hora de cierre en algún circuito hay gente esperando para votar, se puede extender el horario de votación hasta en una hora. Las primeras proyecciones del resultado se conocerán a las 20:30.

El voto es obligatorio para todos los mayores de 18 años.