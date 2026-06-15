Ajustado conteo electoral prolonga la incertidumbre política en Perú

Los candidatos presidenciales de Perú, Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular.

LIMA .- Las elecciones presidenciales de Perú se perfilan como una de las más reñidas de las últimas décadas en América Latina, con una diferencia mínima entre los dos candidatos que disputan la Presidencia y un resultado definitivo que aún permanece abierto.

Con más del 98,5% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la distancia entre los aspirantes apenas alcanza una décima porcentual, un escenario que mantiene en vilo a millones de peruanos y obliga a esperar el conteo final para conocer al próximo jefe de Estado.

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La estrecha diferencia convierte a los comicios de 2026 en uno de los procesos electorales más disputados registrados en la región desde el retorno de los sistemas democráticos en América Latina.

Dos bloques políticos

Los resultados reflejan la profunda polarización que atraviesa Perú, donde el electorado volvió a dividirse entre dos proyectos políticos con visiones opuestas sobre el futuro del país.

La distribución del voto evidencia diferencias marcadas entre las principales ciudades y varias regiones del interior, una tendencia que se ha repetido en los últimos procesos electorales y que continúa condicionando la gobernabilidad peruana.

La ajustada disputa también pone de manifiesto el nivel de fragmentación política que caracteriza al país andino, escenario de constantes crisis institucionales durante la última década.

Elección histórica

De mantenerse la tendencia, la elección presidencial peruana de 2026 quedará registrada entre las más cerradas de América Latina en los últimos años.

Perú ya figuraba entre los países con los márgenes electorales más ajustados de la región tras las segundas vueltas presidenciales de 2016 y 2021, definidas por diferencias mínimas entre los candidatos.

La actual contienda vuelve a confirmar esa tendencia y demuestra el alto nivel de competencia política existente en el país.

Resultado definitivo deberá esperar

Las autoridades electorales advirtieron que la proclamación oficial podría demorarse hasta finales de junio debido al proceso de revisión de actas observadas y posibles impugnaciones.

Mientras continúa el escrutinio, el país permanece atento al desenlace de una elección que definirá el rumbo político de Perú en un momento marcado por desafíos económicos, demandas sociales y una persistente inestabilidad institucional.

Quien resulte vencedor se convertirá en el noveno mandatario peruano en apenas diez años, una cifra que refleja la volatilidad política que ha caracterizado al país durante la última década.

Fujimori busca romper racha de derrotas

La elección de 2026 también representa una nueva oportunidad para Keiko Fujimori, quien aspira a la Presidencia por cuarta vez.

La candidata conservadora perdió anteriormente las segundas vueltas presidenciales de 2011 frente a Ollanta Humala, de 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski y de 2021 frente a Pedro Castillo, en estos dos últimos casos por márgenes extremadamente estrechos.

En esta ocasión, Fujimori vuelve a protagonizar una contienda de alta polarización frente al izquierdista Roberto Sánchez, en una carrera electoral que podría definirse por apenas unos miles de votos.

Mientras las autoridades continúan revisando las actas pendientes, ambos candidatos permanecen a la espera de un resultado oficial que definirá quién asumirá la Presidencia de Perú en un contexto de fragmentación política e inestabilidad institucional.

FUENTE: Con información AFP/ DLA