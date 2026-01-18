Confrontación política y votantes indecisos marcan elecciones en Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San José.

SAN JOSÉ.- El calendario de elecciones 2026 de América Latina iniciará en Costa Rica el domingo 1 de febrero. Ese día, serán electos el presidente, dos vicepresidentes y los 57 miembros de la Asamblea Legislativa.

Si ninguno de los 20 candidatos, que aspiran reemplazar al presidente Rodrigo Chaves, supera el 40% de los votos en la primera jornada, se realizará una segunda vuelta entre los dos contendientes más votados el 5 de abril.

Chaves, economista de 64 años, fue electo presidente en los comicios de 2022 en representación del partido Progreso Social Democrático. Hasta noviembre de 2025, la gestión del mandatario tenía un respaldo de 68%, según la encuesta de OPol Consultores.

La Constitución de Costa Rica no permite la reelección inmediata. El país centroamericano llega a estos comicios en medio de la confrontación política, con acento en los liderazgos personalistas, crisis de inseguridad y problemas sociales.

El 13 de enero, el Gobierno de Costa Rica denunció un supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves antes de los comicios. De acuerdo con Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), una "fuente confidencial" informó del pago a un sicario que ejecutaría el atentado. A Chaves lo envuelve la polémica. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pidió levantar el fuero presidencial por presunta intervención indebida en el proceso electoral. Sin embargo, en diciembre de 2025, el legislativo bloqueó la solicitud.

Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional en la Universidad de Costa Rica, señala a DIARIO LAS AMÉRICAS que no está claro el alcance de la denuncia sobre el presunto atentado presidencial.Agrega que la judicialización de la política y la politización de la justicia han sido dos elementos que han caracterizado el sistema político nacional, “con mucho más énfasis” desde que Rodrigo Chaves asumió la presidencia

.El investigador señala que una de las hipótesis que ha planteado el Observatorio de Política Nacional, desde el inicio de la gestión de Chaves, es que el choque entre los poderes públicos iba a mantenerse como una tendencia durante su administración.El analista cree que Rodrigo Chaves ha estado en campaña permanente desde el inicio de su mandato: “De modo que es el gran candidato sin ser candidato”.

Por su parte, el periodista Álvaro Murrillo, quien escribe para la Universidad de Costa Rica y medios internacionales, asevera a DIARIO LAS AMÉRICAS que en el país "lo que se discute es si habrá o no continuismo".

Señala que, durante la actual administración, ha habido muchos episodios de confrontación en los que no puede dejarse de lado la popularidad de Rodrigo Chaves. Murillo indica también que, según los sondeos de diciembre pasado, “hay 40% de votantes indecisos”.

En este punto, cree que podrían tener impacto los debates presidenciales organizados por el Tribunal de Elecciones por grupos, dado el amplio número de candidatos.“Los debates de la última semana antes de las elecciones serán con cuatro candidatos, los que las encuestas digan que van encabezando el proceso”, expresa el periodista

.La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, señaló el 12 de enero en X que está clara a quien no respaldará en los comicios.“No daré mi voto a quien ha guardado silencio, cómplice ante los ataques al Tribunal Supremo de Elecciones y a nuestro sistema electoral. No votaré por quien ha sido indiferente ante decisiones que han buscado debilitar entidades clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, sostuvo.

Permanencia en el poder

Para las elecciones de Costa Rica en 2026 se inscribieron 20 candidatos, cinco menos que en 2022: la oficialista Laura Fernández (Pueblo Soberano), Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Ariel Robles (Frente Amplio), Walter Hernández (Justicia Social Costarricense), Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático), Boris Molina (Unión Costarricense Democrática), Natalia Díaz (Unidos Podemos), Fernando Zamora (Nueva Generación), Marco Rodríguez (Esperanza y Libertad), David Hernández (Clase Trabajadora), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Fabricio Alvarado (Nueva República), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda); Eliecer Feinzaig (Liberal Progresista), José Aguilar Berrocal (Avanza), Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Douglas Caamaño (Alianza Costa Rica Primero), Luis Amador Jiménez (Integración Nacional) y Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana)

.La mayoría de las encuestas tienden a coincidir, con considerables diferencias, que la candidata Laura Fernández tiene ventaja sobre el resto, señala el investigador Rotsay Rosales y agrega que los informes de las Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica reflejaron en diciembre que la oficialista no lograba superar el 28%.

“Esto significa que estaría siendo una ventaja insuficiente para alcanzar el 40% más uno de los votos que se requieren para ser Presidente de la República”, apunta.

Laura Fernández fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica, y ministra de la Presidencia durante el actual gobierno.Según Rosales, el candidato Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional) es quien hasta ahora tendría un segundo lugar, aunque bastante distanciado del oficialismo. Su partido es el más tradicional y el que más ha gobernado Costa Rica.Le siguen en opciones los candidatos Claudia Dobles, del partido Coalición Agenda Ciudadana y esposa del expresidente Carlos Alvarado, y Ariel Robles del izquierdista Frente Amplio.

Nicaragüenses en Costa Rica

En marzo de 2025, la ONU señaló que Costa Rica acogía a más de 194,000 solicitantes de asilo nicaragüenses, así como 9,216 refugiados nicaragüenses reconocidos.Naciones Unidas señaló entonces que esto representa más de la mitad de todos los nicaragüenses desplazados en el mundo. Se trata de ciudadanos que han huido del régimen de Daniel Ortega, especialmente a partir de 2018.

“Los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses representan ahora casi el 4% de los 5,1 millones de habitantes de Costa Rica, y el 83% de todos los refugiados y solicitantes de asilo del país”, expresó la ONU.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en 2024, la brecha salarial entre nicaragüenses en Costa Rica y los costarricenses fue de 35%. Hasta ahora, la migración de Nicaragua hacia Costa Rica no ha sido un tema con presencia determinante en los debates presidenciales y en las redes sociales, ni tampoco un aspecto decisivo para inclinar el voto, subraya Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional en la Universidad de Costa Rica.

“Pero, siempre ha sido un tema en función de la demanda de servicios, sobre todo de salud, entre otros”, añade.

El abordaje del narcotráfico

El presidente Rodrigo Chaves es muy cercano a la línea del presidente de El Salvador, Nayid Bukele, especialmente en lo referente al abordaje de la seguridad.El periodista Álvaro Murillo acota que son dos situaciones diferentes, por cuanto en Costa Rica “el problema de la seguridad se refiere a los grupos del narcotráfico y en El Salvador el problema son las pandillas”.

Bukele visitó Costa Rica el 14 de enero y se informó que fue invitado para poner la primera piedra de una cárcel inspirada en el modelo que ha implementado en su país.

El Tribunal Supremo de Elecciones rechazó el 12 de enero el recurso presentado por un ciudadano que pretendía evitar la visita del mandatario en plena campaña electoral costarricense, sin embargo, advirtió que no puede intervenir en asuntos internos.

Sobre el tema del narcotráfico, el investigador Rotsay Rosales refiere los señalamientos que ha hecho el Comando Sur de los Estados Unidos. En septiembre de 2025, Estados Unidos incluyó a Costa Rica como una de las principales vías de tránsito o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2026, categoría que comparte con 22 países.

n este aspecto, el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, señaló que el país mantiene la certificación de Estados Unidos como colaborador confiable en la lucha antidrogas.

Estabilidad económica

Rosales señala que el país vive una aparente macroestabilidad que permite que el precio del dólar se mantenga relativamente bajo.Añade que esa estabilidad incluye las finanzas públicas y la deuda pública.

Puntualiza que los números de crecimiento económico están concentrados en el régimen de zonas francas y el resto del sector productivo y fundamentalmente el mediano, pequeño y microempresario nacional, “tienen enormes problemas para subsistir con ese favorecimiento específico a las grandes empresas y específicamente a las transnacionales”.

