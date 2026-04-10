viernes 10  de  abril 2026
REPRESIÓN

Protesta pacífica en Venezuela deja cinco privados de libertad

Los primeros cinco privados de libertad del régimen de Delcy Rodríguez fueron recluidos en la sede de la PNB en Maripérez

La protesta de los trabajadores fue reprimida fuertemente por la PNB.(Cortesía)

La protesta de los trabajadores fue reprimida fuertemente por la PNB.

(Cortesía)

CORTESÍA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Represión del régimen de Venezuela se dejó sentir ayer, jueves 9 de abril, cuando el grupo, mayoritariamente, de trabajadores, representantes sindicales y estudiantes, así como jubilados y pensionados fueron agredidos fuertemente por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, (PNB), cuando protestaban pacíficamente para exigir salarios y pensiones dignas.

El saldo de la represión fue de más de 10 periodistas heridos y la detención de cinco manifestantes que aún hoy, 10 de abril, permanecen privados de libertad y están recluidos en la sede de la PNB en Maripérez, (norte- centro de Caracas).

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Los detenidos fueron identificados como: Ort Betancourt; César Gómez; Adrián Balza; Tonny Zapata y un nombre que falta por confirmar.

Hasta Maripérez se trasladaron: el abogado y defensor de los derechos humanos Eduardo Torres y familiares de los aprehendidos.

Torres manifestó: “Es muy lamentable la detención de los jóvenes. Estamos con los familiares y la prensa y lo que llega es equipo antimotines. El llamado es los pueblos del mundo a que acompañen en esta hora al pueblo venezolanos”.

Denunció que en Venezuela hay sectores interesados en crear caos y violar los derechos humanos de manera irrestricta. “Necesitamos el rescate de la institucionalidad y no más represión”.

La movilización de trabajadores, que se dirigía a Miraflores para solicitar una reunión con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, exigir mejoras salariales y la derogación de leyes perjudiciales para la clase trabajadora, fue reprimida en varios puntos de la ciudad. A pesar de los intentos policiales por impedir su avance, los manifestantes lograron superar al menos seis cordones de seguridad.

La PNB reprimió de forma violenta

Ort Betancourt padre del estudiante detenido, con el mismo nombre, solicitó la libertad inmediata de su hijo. Denunció mediante un video que la detención se produjo en el marco de una marcha pacífica convocada por sindicalistas y trabajadores por la lucha de los derechos laborales.

“Fueron detenidos injustamente, ya que alegan que rompieron barricadas. Era una marcha legal, convocada pacíficamente para hacer llegar y protestar ante el poder aquí en Caracas”, dijo el padre del joven detenido.

Betancourt señaló que en la manifestación no hubo ataques con piedras, palos o violencia por parte de los manifestantes y que los funcionarios policiales fueron los que recurrieron a la violencia para acabar con la manifestación.

“Ellos sí lanzaron envases contundentes, botellas, palos para amedrentarnos. Estábamos conscientes de que, al llevarse a los líderes que estaban al frente de la manifestación, la intención era apaciguar los ánimos de la marcha”, dijo.

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FUENTE: Redacción

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