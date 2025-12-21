domingo 21  de  diciembre 2025
RCONOCIMIENTO

María Corina Machado destaca compromiso de países del Mercosur con la democracia en Venezuela

La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025 saludó la exigencia de países del Mercado del Sur de liberar a los presos políticos

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega&nbsp; Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- La Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, destacó la importancia del compromiso con el restablecimiento de la democracia en Venezuela, que expresaron los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú, en una declaración conjunta en el contexto de la Cumbre de Mercosur celebrada en en Foz de Iguazú, Brasil.

También agradeció, en nombre de los venezolanos, la exigencia de cesar las detenciones arbitrarias y la liberación de los presos políticos por parte del régimen de Maduro.

Lee además
María Corina Machado anuncia live con Rosa María Payá.
RECONOCIMIENTO

Rosa María Payá destaca el Nobel a María Corina Machado como emblema de esperanza democrática
La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

María Corina Machado, la opositora que llevó la causa venezolana al Nobel de la Paz

“Sabemos que América Latina acompaña la lucha justa, legítima e irreversible por la democracia y la libertad de Venezuela”, expresó la líder opositora en un mensaje en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MariaCorinaYA/status/2002734634908434650&partner=&hide_thread=false

Liberar a los presos políticos

Machado comentó el comunicado conjunto suscrito por los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; y de Panamá. José Raúl Mulino; así como por el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, Estado que participó por primera vez, y altas autoridades de Ecuador y Perú, reunidos en Brasil el 20 de diciembre.

Tras ratificar el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, reiteraron su respaldo a las instituciones democráticas, la plena vigencia del estado de Derecho y los derechos fundamentales del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos.

Tras expresar su preocupación por la grave crisis en Venezuela, Estado que fue suspendido por contrariar el Protocolo al disolver la Asamblea Nacional e instalar una Constituyente en 2017, exhortaron al régimen de Maduro a liberar de inmediato y garantizar el debido proceso legal a los más de mil presos políticos en el país.

Entre los discursos de los presidentes en Mercosur, destacaron los mensajes contundentes de Milei y de Mulino sobre Venezuela.

“Instamos a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición (de EEUU) y condenar tajantemente a este experimento autoritario”, dijo el presidente argentino en una parte de su intervención este sábado.

“Sin democracia, la gente paga el precio. Siempre estaremos del lado de la libertad”, dijo Mulino.

FUENTE: Con información de María Corina Machado red X, Comunicado conjunto del Mercosur

Temas
Te puede interesar

Marcel Felipe: "La defensa de la libertad es una causa sin fronteras"

Crean Oficina de la Vocería Oficial de María Corina Machado y Edmundo González

"La sociedad venezolana quiere justicia y habrá justicia"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
CELEBRIDADES

Victoria y David Beckham son bloqueados por Brooklyn en Instagram

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
HOMENAJE

Saturday Night Live rinde tributo a Rob Reiner, uno de sus primeros presentadores

Derek Drymon. 
CINE

Director Derek Drymon comparte detalles del filme "Bob Esponja: Una aventura pirata"

Te puede interesar

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MÉXICO

Claudia Sheinbaum no aclara estatus de una filial de Pemex que envía petróleo a Cuba y no rinde cuentas

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
CELEBRIDADES

Victoria y David Beckham son bloqueados por Brooklyn en Instagram

Marcell Felipe y María Corina Machado.
ENTREVISTA

Marcel Felipe: "La defensa de la libertad es una causa sin fronteras"