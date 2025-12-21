María Corina Machado destaca compromiso de países del Mercosur con la democracia en Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.

BRASILIA. - La Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado , destacó la importancia del compromiso con el restablecimiento de la democracia en Venezuela, que expresaron los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú, en una declaración conjunta en el contexto de la Cumbre de Mercosur celebrada en en Foz de Iguazú, Brasil.

También agradeció, en nombre de los venezolanos, la exigencia de cesar las detenciones arbitrarias y la liberación de los presos políticos por parte del régimen de Maduro.

“Sabemos que América Latina acompaña la lucha justa, legítima e irreversible por la democracia y la libertad de Venezuela”, expresó la líder opositora en un mensaje en su cuenta de X.

En nombre de los venezolanos, agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por manifestar con firmeza su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país, y por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 21, 2025

Liberar a los presos políticos

Machado comentó el comunicado conjunto suscrito por los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; y de Panamá. José Raúl Mulino; así como por el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, Estado que participó por primera vez, y altas autoridades de Ecuador y Perú, reunidos en Brasil el 20 de diciembre.

Tras ratificar el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, reiteraron su respaldo a las instituciones democráticas, la plena vigencia del estado de Derecho y los derechos fundamentales del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos.

Tras expresar su preocupación por la grave crisis en Venezuela, Estado que fue suspendido por contrariar el Protocolo al disolver la Asamblea Nacional e instalar una Constituyente en 2017, exhortaron al régimen de Maduro a liberar de inmediato y garantizar el debido proceso legal a los más de mil presos políticos en el país.

Entre los discursos de los presidentes en Mercosur, destacaron los mensajes contundentes de Milei y de Mulino sobre Venezuela.

“Instamos a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición (de EEUU) y condenar tajantemente a este experimento autoritario”, dijo el presidente argentino en una parte de su intervención este sábado.

“Sin democracia, la gente paga el precio. Siempre estaremos del lado de la libertad”, dijo Mulino.

FUENTE: Con información de María Corina Machado red X, Comunicado conjunto del Mercosur