Coronavirus: Cuba registra 457 infectados y 12 muertos

Las medidas están en vigor a partir del miércoles a las 3:00PM, cuando se activó el Consejo de Defensa municipal debido a la existencia de casos positivos asintomáticos.

Luis Antonio Torres Iríbar, gobernador de La Habana, dijo que en el Cerro hay mucho movimiento de personas en las calles.

"No es solo un problema de la policía, sino de todos. No puede estar la población deambulando y realizando actividades que no tienen justificación alguna", dijo el funcionario del régimen.

Por su parte, Reinado García Zapata, vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, alertó que se observa una mayor cantidad de personas en las calles del Cerro, consejo popular Buenos Aires y Diez de Octubre, lo cual debe reducirse al mínimo ante la necesidad de cortar la transmisión de la peligrosa enfermedad.

Las autoridades indicaron además que estudian tomar medidas similares en localidades como Lotería, en el Cotorro, y Lawton, en Diez de Octubre, si bien con menos intensidad que las aplicadas en El Carmelo, en Plaza de la Revolución, el primer consejo popular de la capital que fue aislado, reportó el semanario oficial Tribuna de La Habana.

En el Cotorro, las autoridades de salud ordenaron incrementar las pesquisas, sobre todo de los grupos vulnerables, y decidieron prohibir la circulación y venta de comerciantes ambulantes, además de exigir el uso del nasobuco tanto dentro como fuera de la vivienda.

Tatiana Viera, coordinadora del Consejo de Defensa Provincial, informó que existen 27 instalaciones de aislamiento epidemiológico en La Habana, pero tienen previstas otras instituciones para alojar médicos, enfermeras y técnicos de otras provincias para reforzar la terapia intensiva en hospitales capitalinos.

El régimen también orientó agilizar la aplicación de multas a quienes organicen colas en puntos de venta y a los que vendan productos en la vía pública.

En La Habana hay 523 pacientes ingresados y 613 aislados en centros habilitados por sospechas de contagio del nuevo coronavirus.

Yadira Olivera Nodarse, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, aseguró que la capital acumula 123 casos. El municipio Plaza de la Revolución es el de mayor riesgo epidemiológico, seguido por el Cerro. Además de esos dos, están por encima de la media provincial Playa, Regla, La Habana Vieja, La Habana del Este y Cotorro.