Crece la represión en Cuba tras protestas civiles de marzo

MADRID.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció un aumento significativo de la represión por parte de la dictadura de Miguel Díaz-Canel contra la población civil en Cuba luego de las protestas del mes de marzo.

En su más reciente informe, “nos preocupa, tremendamente, el aumento de la represión que se está viendo en las últimas semanas, incluso con el empleo de violencia en contra de académicos, activistas, prisioneros políticos y periodistas independientes”, indicó a Martí Noticias Yaxis Cires, director de Estrategias de la entidad con sede en Madrid, España.

“Nos unimos a la preocupación que manifiesta la iglesia en cuanto a la gravedad de la situación socioeconómica del país. En ningún caso la respuesta está en la represión y la violación a los derechos humanos", dijo Cires e hizo referencia a la importancia de que se produzcan "cambios políticos, económicos y sociales" que garanticen al pueblo "desarrollar su vida en libertad y con prosperidad”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/observacuba/status/1782432216615629232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1782432216615629232%7Ctwgr%5Ee486260f63e1d0dfabfb6047551fde4f776cf8e8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.martinoticias.com%2Fa%2Fobservatorio-cubano-de-derechos-humanos-denuncia-aumento-de-la-represiC3B3n-tras-las-protestas-del-17m%2F388960.html&partner=&hide_thread=false “En medio de la extrema pobreza, el gobierno cubano dedica ingentes recursos para aumentar la represión contra activistas, intelectuales y periodistas independientes. Advertimos del repunte de las violaciones y llamamos a la comunidad democrática internacional a denunciar estos… pic.twitter.com/ojNo5WJDym — Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) April 22, 2024

A finales de marzo, la Seguridad del Estado citó y amenazó con encarcelar al secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), el preso político en licencia extrapenal Iván Hernández Carrillo, por “poner en peligro el orden constitucional y mercenarismo”.

Asimismo, sucedió con el ex preso político Luis Darién Reyes Romero, intimidado con una pistola en plena calle de La Habana Vieja por un agente vestido de civil.

El Observatorio también resaltó los casos de los periodistas independientes José Luis Tan Estrada, multado con 3,000 pesos por “violar el Decreto Ley 370” y de Camila Acosta detenida el domingo en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando se dirigía a visitar a familiares de presos políticos.

“No hablaron conmigo, no me dieron explicación, simplemente me montaron en la patrulla en Cárdenas y me dijeron que me mandaban para La Habana”, señaló Acosta tras ser liberada, reseña el portal web Martí Noticias.

El mes de marzo ha sido el mes más convulsionado en Cuba debido a un nuevo estallido de protestas sociales, en el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, se contabilizaron 654 manifestaciones por parte de los cubanos que salieron a las calles a reclamar libertad, comida y electricidad.

"El paquetazo económico implementado por el gobierno cubano este mes generó un profundo descontento, ante medidas descalabradas que no han hecho otra cosa que aumentar la inestabilidad y el rechazo entre la población", dijo el Observatorio Cubano de Conflictos, en su informe.

El informe señala también a la crisis económica como el principal motivo de las protestas que se registraron en el mes de marzo. Los cubanos salieron a las calles a reclamar por el aumento de precios, la dolarización parcial y la devaluación del peso cubano.

"La población cubana se enfrenta a dificultades económicas cada vez mayores, lo que ha generado frustración y desesperanza en el futuro económico del país, expuesta en otro estallido social que se multiplicó de forma automática, al igual que la habitual respuesta violenta del estado, una vez más documentada ante organismos internacionales" expresa el informe

FUENTE: REDACCIÓN