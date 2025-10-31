¿Cuáles son los titulares más importantes de El Nacional este viernes?

Primera página de El Nacional este 31 de octubre de 2025. EL NACIONAL

Los principales titulares de la edición de El Nacional para el viernes 31 de octubre de 2025 se centran en la alarmante situación de los presos políticos en Venezuela y el escándalo internacional conocido como el "Delcygate" en España.







La noticia central destaca que la cifra de presos políticos en el país, manejada por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón supera ya el millar, un número mayor al reportado por el Foro Penal.

Este tema de represión se complementa con el titular sobre la retención en Maiquetía de un gerente de Amnistía Internacional por parte de la DGCIM, evidenciando un nuevo episodio de hostigamiento a organizaciones de derechos humanos. Titulares Principales Otra ONG maneja números mayores que el foro penal

La cifra de presos políticos en Venezuela supera los 1,000

Presidente del Gobierno de España resta importancia al "Delcygate"

La DGCIM retuvo en Maiquetía a gerente de Amnistía Internacional Política y Economía Hubo acuerdos en el encuentro entre dos "tiburones" (sobre el encuentro de Trump y Xi Jinping)

Se retrasa la sentencia de Hugo "Pollo" Carvajal en Estados Unidos

Destructor se retira de Trinidad y Tobago tras despliegue de cuatro días Primera viernes 31 FUENTE: redacción

Temas Venezuela

ONG

España

