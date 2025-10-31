viernes 31  de  octubre 2025
¿Cuáles son los titulares más importantes de El Nacional este viernes?

La noticia central destaca que la cifra de presos políticos en el país, manejada por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón supera ya el millar, un número mayor al reportado por el Foro Penal

Primera página de El Nacional este 31 de octubre de 2025.&nbsp;

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los principales titulares de la edición de El Nacional para el viernes 31 de octubre de 2025 se centran en la alarmante situación de los presos políticos en Venezuela y el escándalo internacional conocido como el "Delcygate" en España.

 El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham.
Narcotráfico

Senador asegura que la intervención terrestre en Venezuela es una "posibilidad real"
El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
ESCALADA

EEUU podría intervenir en los próximos días a Venezuela, dice consejero presidencial de Trump

Este tema de represión se complementa con el titular sobre la retención en Maiquetía de un gerente de Amnistía Internacional por parte de la DGCIM, evidenciando un nuevo episodio de hostigamiento a organizaciones de derechos humanos.

  • Otra ONG maneja números mayores que el foro penal
  • La cifra de presos políticos en Venezuela supera los 1,000
  • Presidente del Gobierno de España resta importancia al "Delcygate"
  • La DGCIM retuvo en Maiquetía a gerente de Amnistía Internacional

  • Hubo acuerdos en el encuentro entre dos "tiburones" (sobre el encuentro de Trump y Xi Jinping)
  • Se retrasa la sentencia de Hugo "Pollo" Carvajal en Estados Unidos
  • Destructor se retira de Trinidad y Tobago tras despliegue de cuatro días
