Cuarentena, un tema complicado para los venezolanos

No es fácil hacer cuarentena en Venezuela, un país donde la inseguridad alimentaria arropa a un tercio de la población, según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.

Salir a la calle a riesgo, esperar que no se prolongue aún más el confinamiento domiciliario, rogar que no se acaben los ahorros antes que el confinamiento domiciliario y sufrir la descapitalización paulatina en la coyuntura son algunos de los escenarios.

Mientras, productores del campo denuncian que pierden cosechas pues no tienen cómo llevar la mercancía a las ciudades; personal sanitario reclama que no puede acudir a hospitales, y pacientes no siempre tienen cómo llegar a los centros de salud.La cuarentena y los gastos al día

«Me ha tocado volver salir a cargar pasajeros, ‘ruleta’ como dice uno. Cosa que no hacía desde hace un año por el problema de la inseguridad y que compensaba con mi trabajo de transporte privado, pero con la cuarentena las empresas están paradas y la línea es el poquito trabajo que me queda», dijo Heriberto Hernández, transportista.

Hernández explicó que la situación del país lo ha llevado, como a muchos otros venezolanos, a vivir al día para comprar sus alimentos.

«Es bastante difícil para las personas que trabajamos el día a día. Lo que uno trabaja diariamente es lo que gasta en alimentos y no tenemos la capacidad de ahorro. Siempre estando en la calle es donde tenemos la oportunidad de conseguir dinero; por lo que quedarme en la casa no es una opción«, dijo.

Justificó que debe contribuir con su esposa en los gastos de la casa y ayudar con las compras de alimentos a sus padres.

El conductor precisó que en la temporada de cuarentena la movilización de pasajeros se contrajo 80%, razón por la que solo tiene un cupo semanal en la línea para la que trabaja y en la que puede hacer máximo tres viajes por la falta de usuarios.