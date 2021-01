Cuba: Carboneros de Las Tunas en paro por bajo salarios

El campesino Luis Silva, uno de los demandantes, expresó que ellos están cansados del engaño y los abusos de esta entidad, y manifiesta las razones de la protesta de los trabajadores del sector carbón en Cuba.

“Bueno, no trabajar más hasta que me resuelvan lo del salario. Con 113 pesos no alcanza para nada. Somos cuatro, mi esposa y dos hijos”, afirmó el carbonero.

Al final de cada año, los carboneros deberían recibir un pago extra por concepto de exportaciones, y al cierre del 2020, los directivos de la empresa les informaron a los trabajadores que no recibirían el estipendio, porque disminuyeron las exportaciones, algo que es totalmente falso, asegura el pastor.

“En esa empresa, el año pasado, ellos exportaron más de 15 mil toneladas, según pudieron confirmar los reclamantes. Los contenedores llevan 950 sacos y cada uno pesa 22 kilogramos. Ese carbón vegetal se paga en el extranjero a 432 dólares cada tonelada. ¿Cómo no van a tener dinero para pagarle a los productores? La empresa les robo el dinero; es decir, el Estado les está robando a los carboneros”, concluyó el pastor.

Esta semana, estos obreros presentarán una demanda en contra del director de la empresa, el oficial del Ministerio del Interior del régimen (MININT) Jaime García Oquendo, que fue en el pasado Jefe de Cárceles y Prisiones en el territorio, y Vladimir Rodríguez Acosta, supuestamente el representante de los carboneros ante la gerencia, en ambos casos por robo de salario y corrupción.

“A partir de este martes, ellos realizarán una denuncia formal con un abogado que van a contratar, y acudirán a la Fiscalía Provincial de Victoria de las Tunas para denunciar a estos jefes, al exmilitar y al otro tal Vladimir, quienes tampoco les pagaron una prima que por contrato estaba establecida”, dijo el líder religioso.

En años recientes, la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) realizó un audiovisual con entrevistas realizadas a presos y familiares, donde estos denuncian el uso de reclusos, quienes trabajan en condiciones infrahumanas y con bajos salarios en la producción del carbón vegetal que el gobierno exporta.

Desde hace varios años Cuba vende carbón hecho de marabú a Europa y el Medio Oriente. En el de caso de Estados Unidos, una empresa de Alabama, durante el 2019, se convirtió en la tercera compañía norteamericana en comercializar en Norteamérica carbón hecho en la isla, reportó el Consejo de Economía y Comercio EEUU-Cuba.