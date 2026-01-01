jueves 1  de  enero 2026
RESUMEN

Cuba cierra el 2025 con un balance crítico: Más miseria y menos salud

El exilio de José Daniel Ferrer, las protestas universitarias, la indignantes declaraciones de la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, formaron parte del año

Un hombre empuja un carrito frente a una casa con decoraciones navideñas inflables en La Habana el 23 de diciembre de 2025.

Un hombre empuja un carrito frente a una casa con decoraciones navideñas inflables en La Habana el 23 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.– El año 2025 concluye con una crisis alimentaria aguda y la quiebra del sistema electroenergético nacional en Cuba. El costo de la vida escaló hasta los 40,000 pesos, una cifra que representa casi siete veces el salario medio.

Lee además
Fachada en ruinas de una farmacia en Cuba
ALERTA

La crisis sanitaria en Cuba suma al menos 8,700 muertes
Imagen referencial. 
Mirada crítica desde la historia

¿Es realmente cubana o hispanocubana la música de la isla de Cuba en la época colonial?

La nula producción interna forzó una subida de las importaciones. En los hogares, la falta de gas licuado y agua potable es la norma; miles de familias cocinan con leña, carbón o aserrín. La inseguridad alimentaria impide que la mayoría de la población acceda a tres comidas diarias, mientras aumenta la presencia de niños en las calles que buscan dinero o trabajo para la supervivencia familiar.

En la gestión pública, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, dejó su cargo tras la presión ciudadana. La funcionaria afirmó ante la Asamblea Nacional que en la isla no existen mendigos, sino personas que simulan esa condición. Por otro lado, el exministro de Economía, Alejandro Gil, recibió una condena de cadena perpetua por espionaje y corrupción, en un juicio cerrado y sin detalles sobre sus presuntos cómplices.

Tensión social y emergencia sanitaria en Cuba

En junio, el sector estudiantil de la Universidad de La Habana y otras provincias inició un paro en protesta por la dolarización del servicio de internet. Pese a las presiones y la vigilancia oficial, los jóvenes denunciaron el carácter excluyente de la medida. Aunque el alza de precio se mantuvo, el conflicto evidenció la ruptura entre la juventud y la gestión de Díaz-Canel.

En el área de salud, el país enfrenta una expansión viral de alcance nacional. La coexistencia de Dengue, Oropouche y Chikungunya ha saturado los hospitales. Las cifras oficiales reconocen 47,000 casos y 55 decesos, casi todos menores de edad. La escasez de fármacos, la acumulación de basura y la falta de higiene pública impiden frenar el brote.

Economía y situación política

En el plano político, el opositor José Daniel Ferrer salió al exilio tras denunciar el acoso constante de la Seguridad del Estado contra sus familiares. Desde el exterior, el líder de la UNPACU mantiene su activismo por un cambio de sistema en la isla.

Para finalizar el año, el régimen activó un nuevo esquema cambiario para captar remesas ante el declive del turismo. Sin embargo, la prohibición de venta de divisas en los bancos estatales asegura la vigencia del mercado negro y la subida de los precios.

Temas
Te puede interesar

El Banco Central de Cuba autoriza a empresa en Florida para gestionar remesas en el país

Régimen cubano mantiene tras las rejas a 27 artistas por motivos políticos

Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CASA BLANCA

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

El ejército estadounidense anunció que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales.
Operación antidrogas

EEUU anuncia ataques contra "tres embarcaciones del narcotráfico que viajaban en convoy"; tres muertos

Comerciantes y tenderos protestan en la calle contra las condiciones económicas y la moneda debilitada de Irán en Teherán el 29 de diciembre de 2025.
Crisis económica

Irán amenaza "actuar con firmeza" si las protestas por el alto costo de la vida provocan "desestabilización"

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

Por Sofía Nederr
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
SEGURIDAD

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales

Uno de los dos trenes involucrados en una colisión frontal que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo, departamento de Cusco, Perú, el 30 de diciembre de 2025.
Perú

Reanudan servicio de trenes a Machu Picchu tras choque frontal que dejó un muerto