Cuba cierra el 2025 con un balance crítico: Más miseria y menos salud

Un hombre empuja un carrito frente a una casa con decoraciones navideñas inflables en La Habana el 23 de diciembre de 2025.

LA HABANA .– El año 2025 concluye con una crisis alimentaria aguda y la quiebra del sistema electroenergético nacional en Cuba . El costo de la vida escaló hasta los 40,000 pesos, una cifra que representa casi siete veces el salario medio.

La nula producción interna forzó una subida de las importaciones. En los hogares, la falta de gas licuado y agua potable es la norma; miles de familias cocinan con leña, carbón o aserrín. La inseguridad alimentaria impide que la mayoría de la población acceda a tres comidas diarias, mientras aumenta la presencia de niños en las calles que buscan dinero o trabajo para la supervivencia familiar.

En la gestión pública, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, dejó su cargo tras la presión ciudadana. La funcionaria afirmó ante la Asamblea Nacional que en la isla no existen mendigos, sino personas que simulan esa condición. Por otro lado, el exministro de Economía, Alejandro Gil, recibió una condena de cadena perpetua por espionaje y corrupción, en un juicio cerrado y sin detalles sobre sus presuntos cómplices.

En junio, el sector estudiantil de la Universidad de La Habana y otras provincias inició un paro en protesta por la dolarización del servicio de internet. Pese a las presiones y la vigilancia oficial, los jóvenes denunciaron el carácter excluyente de la medida. Aunque el alza de precio se mantuvo, el conflicto evidenció la ruptura entre la juventud y la gestión de Díaz-Canel.

En el área de salud, el país enfrenta una expansión viral de alcance nacional. La coexistencia de Dengue, Oropouche y Chikungunya ha saturado los hospitales. Las cifras oficiales reconocen 47,000 casos y 55 decesos, casi todos menores de edad. La escasez de fármacos, la acumulación de basura y la falta de higiene pública impiden frenar el brote.

Economía y situación política

En el plano político, el opositor José Daniel Ferrer salió al exilio tras denunciar el acoso constante de la Seguridad del Estado contra sus familiares. Desde el exterior, el líder de la UNPACU mantiene su activismo por un cambio de sistema en la isla.

Para finalizar el año, el régimen activó un nuevo esquema cambiario para captar remesas ante el declive del turismo. Sin embargo, la prohibición de venta de divisas en los bancos estatales asegura la vigencia del mercado negro y la subida de los precios.