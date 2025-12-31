miércoles 31  de  diciembre 2025
ECONOMÍA

El Banco Central de Cuba autoriza a empresa en Florida para gestionar remesas en el país

Cubamax Travel Inc. está facultada para canalizar fondos destinados a cuentas bancarias y tarjetas magnéticas operativas en la isla

Comprar comida básica es un lujo en la isla. Hombre busca el dinero frente a una tienda de alimentos.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La dictadura, a través del Banco Central de Cuba (BCC) autorizó a la entidad estadounidense Cubamax Travel Inc., con sede en Hialeah, Florida, para que opere en el territorio nacional como gestora de remesas.

La decisión fue publicada este martes en la Gaceta Oficial de la República a través de la Resolución 135/2025, estableciendo el marco legal bajo el cual esta empresa extranjera podrá intervenir en el flujo de divisas hacia el sistema bancario cubano.

Según lo dispuesto en el documento jurídico, Cubamax Travel Inc. está facultada para canalizar fondos destinados a cuentas bancarias y tarjetas magnéticas operativas en Cuba. Asimismo, la licencia permite la entrega de efectivo tanto en moneda nacional (CUP) como en divisas extranjeras. Estas operaciones se realizarán bajo la supervisión directa de las autoridades financieras locales, que determinarán los protocolos de cumplimiento y verificación de cada transacción, recuerda Diario de Cuba.

La normativa establece requisitos estrictos para el funcionamiento de la entidad en el archipiélago. Cubamax deberá designar a un representante con residencia permanente en Cuba que actúe como enlace ante las instituciones correspondientes. Además, la empresa queda obligada a someterse a procesos de auditoría periódicos realizados por el Banco Central y por la Dirección de Investigación de Operaciones Financieras. Un punto relevante de la resolución es que la compañía acepta la jurisdicción de los tribunales cubanos ante cualquier litigio y compromete su patrimonio, inclusive el ubicado fuera del territorio nacional, para responder por responsabilidades legales o sanciones.

Contexto del sector financiero y remesas

La entrada de Cubamax al escenario financiero cubano ocurre tras el cese de operaciones de Western Union en febrero de este año. La interrupción de los servicios de dicha multinacional, motivada por las regulaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dejó un vacío en los canales formales de transferencia de fondos desde el exterior. Hasta la fecha, estas funciones habían sido asumidas parcialmente por entidades como Orbit SA, sobre la cual pesan restricciones del gobierno estadounidense por sus vínculos con el sistema institucional cubano.

Las remesas constituyen un componente significativo en la balanza de pagos de Cuba. De acuerdo con registros estadísticos y análisis macroeconómicos de periodos precedentes (2005-2020), estos flujos llegaron a representar hasta el 6% del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, el endurecimiento de las sanciones comerciales de Estados Unidos y la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo han generado una reducción estructural en la captación de estos recursos por vías oficiales, favoreciendo el incremento de canales informales de transferencia de capital.

goc-2025-o100

Temas
