Régimen cubano autoriza transacciones temporales en divisas

El régimen cubano autorizó de manera temporal las transacciones en divisas extranjeras , oficializando así una dolarización parcial de la economía en medio de una crisis generalizada sin precedentes.

La medida, articulada a través del Decreto Ley 113 y publicado este jueves en la Gaceta Oficial , intenta inyectar liquidez al aparato productivo nacional. La decisión marca un reconocimiento tácito del fracaso de las políticas monetarias anteriores y de la asfixia financiera que enfrenta el Estado.

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo, se vio obligado a justificar la norma, calificándola de "medida temporal para dinamizar la actividad económica, propiciar los encadenamientos entre los diferentes actores económicos y generar un ambiente favorable que tribute al incremento de los ingresos en divisas del país, hasta tanto se solucionen los desequilibrios macroeconómicos existentes", reseña el Diario de Cuba.

Esta declaración subraya la gravedad de los "desequilibrios" y la fragilidad del peso cubano, que ha perdido dramáticamente su valor frente al dólar en el mercado informal.

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, presentó el Decreto-Ley y sus tres normas complementarias —emitidas junto al Banco Central de Cuba (BCC)— como un mecanismo que "viabiliza las transacciones en divisas" para segmentos específicos de la economía. Esto incluye a personas jurídicas (nacionales y extranjeras), personas naturales con actividad económica, y proyectos de desarrollo local, con el supuesto fin de "lograr el desarrollo de todas las fuerzas productivas".

No obstante, esta apertura se da apenas unos años después de que el propio régimen afirmara haber eliminado la "dolarización" durante la denominada Tarea Ordenamiento.

Para intentar controlar la escasa liquidez, la presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, explicó que se implementarán las Asignaciones de Capacidad de Acceso a la Divisa (ACAD).

Este mecanismo sustituye a las antiguas "cuentas con capacidad de liquidez (CL)" y tiene como objetivo asignar divisas a "actores económicos sujetos al plan de la economía que no las generan, pero las requieren para actividades económicas priorizadas".

FUENTE: Redacción/ Con información de Diario de Cuba