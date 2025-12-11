jueves 11  de  diciembre 2025
ECONOMÍA

Régimen cubano autoriza transacciones temporales en divisas

La medida, articulada a través del Decreto Ley 113 y publicado en la Gaceta Oficial, intenta inyectar liquidez al aparato productivo nacional

Pobreza en cuba.

Pobreza en cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El régimen cubano autorizó de manera temporal las transacciones en divisas extranjeras, oficializando así una dolarización parcial de la economía en medio de una crisis generalizada sin precedentes.

La medida, articulada a través del Decreto Ley 113 y publicado este jueves en la Gaceta Oficial, intenta inyectar liquidez al aparato productivo nacional. La decisión marca un reconocimiento tácito del fracaso de las políticas monetarias anteriores y de la asfixia financiera que enfrenta el Estado.

Lee además
Imagen referencial. 
REPORTAJE

En Cuba la emigración es una estampida con riesgo de morir
Un hombre se encuentra dentro de una casa dañada después del paso del huracán Melissa en la aldea de Boca de Dos Ríos, provincia de Santiago de Cuba, Cuba, el 30 de octubre de 2025.
CRISIS GENERAL

Cuba no se recupera de los estragos del Huracán Melissa, se agudizan los problemas

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo, se vio obligado a justificar la norma, calificándola de "medida temporal para dinamizar la actividad económica, propiciar los encadenamientos entre los diferentes actores económicos y generar un ambiente favorable que tribute al incremento de los ingresos en divisas del país, hasta tanto se solucionen los desequilibrios macroeconómicos existentes", reseña el Diario de Cuba.

Esta declaración subraya la gravedad de los "desequilibrios" y la fragilidad del peso cubano, que ha perdido dramáticamente su valor frente al dólar en el mercado informal.

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, presentó el Decreto-Ley y sus tres normas complementarias —emitidas junto al Banco Central de Cuba (BCC)— como un mecanismo que "viabiliza las transacciones en divisas" para segmentos específicos de la economía. Esto incluye a personas jurídicas (nacionales y extranjeras), personas naturales con actividad económica, y proyectos de desarrollo local, con el supuesto fin de "lograr el desarrollo de todas las fuerzas productivas".

No obstante, esta apertura se da apenas unos años después de que el propio régimen afirmara haber eliminado la "dolarización" durante la denominada Tarea Ordenamiento.

Para intentar controlar la escasa liquidez, la presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, explicó que se implementarán las Asignaciones de Capacidad de Acceso a la Divisa (ACAD).

Este mecanismo sustituye a las antiguas "cuentas con capacidad de liquidez (CL)" y tiene como objetivo asignar divisas a "actores económicos sujetos al plan de la economía que no las generan, pero las requieren para actividades económicas priorizadas".

goc-2025-o89

FUENTE: Redacción/ Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Cuba se hunde entre virosis, basura y apagones

Maduro, entre el cerco de EEUU y el control de la inteligencia cubana

UPLA designa a Orlando Gutiérrez-Boronat como vicepresidente y endurece postura frente a régimen cubano

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en el centro), saluda a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. video
NORUEGA

María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
POLÍTICA

Alcaldesa electa de Miami anuncia freno a la cooperación policial con agentes de Inmigración

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.  video
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
MEDIDAS

EEUU anuncia aranceles progresivos contra Nicaragua por sus políticas "irrazonables"

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
EL DINERO DE TODOS

DeSantis presenta un presupuesto de $117.4 mil millones con aumentos en educación y recortes en impuestos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Imagen de referencia de una patrulla de policía.
ATRINCHERAMIENTO

Sospechoso se atrinchera en un local de Hialeah durante operativo policial

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
NUEVAS LEYES

Florida impulsa reforma sanitaria inspirada en la agenda del presidente Trump

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Trump lanza advertencia directa a Petro: "será el siguiente", después de Maduro