Cuba: Madre de niña citada por el régimen agradece la solidaridad

También envió un mensaje a las madres cubanas: “Luchemos. No nos callemos, es una batalla que hemos superado. nos hemos callado. No podemos tener miedo… No debemos tener miedo, no hay que confiarse y estar siempre alerta con ellos (la dictadura de Miguel Díaz-Canel) nunca se sabe”, comentó.

Importantes palabras: pic.twitter.com/mhE5EwyMxG — Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) August 10, 2023

El régimen cubano realizó una citación por escrito a una niña de solo tres años para presentarse en una estación policial. La pequeña Leadi Kataleya Naranjo, es hija de un preso de conciencia de la dictadura de Cuba, informó la madre de la menor, Yunisleydis Ríos Pao.

Idael Naranjo Pérez, está preso desde el 19 de julio del año 2021, por haber participado en las masivas protestas contra el régimen cubano el pasado 11J, y fue condenado a 10 años de privación de libertad, informó su esposa.

Rios Pao, madre de la niña, informó que la Seguridad del Estado le entregó a la abuela paterna la citación, destacando que no se la entregaron a ella como madre de la menor.

Al momento de la entrega de la citación, la abuela paterna explicó a las autoridades del régimen que la menor tiene apenas tres años de edad, pero igualmente fue citada y le indicaron que "debía presentarse", denunció la madre de la menor.

citación cuba niña 3 años - Cortesía/Prisoners Defenders Leadi Kataleya Naranjo, hija del prisionero político del 11J Idael Naranjo Pérez, tiene solo tres años y recibió una citación de la policía política del régimen en Cuba. Cortesía/Prisoners Defenders

FUENTE: REDACCIÓN