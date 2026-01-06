martes 6  de  enero 2026
Cuba publica la lista oficial de militares fallecidos durante captura de Maduro

La dictadura de Miguel Díaz-Canel informó que se están organizando los protocolos para realizar el traslado de los cuerpos y los actos de inhumación correspondientes

Fotografías ofrecidas por el régimen de Cuba. Militares fallecidos durante el operativo de captura del dictador venezolano, Nicolas Maduro.

Diario de Cuba.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Tras la confirmación de la muerte de 32 militares en territorio venezolano durante la operación militar llevada a cabo por las fuerzas armadas de Estados Unidos, el pasado 3 de enero, para capturar al dictador Maduro, el régimen de La Habana difundió la lista de los funcionarios caídos.

Según el comunicado oficial, los fallecidos eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT). El grupo se encontraba en Caracas realizando misiones de cooperación con organismos homólogos a solicitud del régimen de Maduro.

En los últimos 15 años, China ha suministrado a Venezuela préstamos, dinero en efectivo e inversiones por más de 65.000 millones de dólares. 
Ante estos hechos, la dictadura de Miguel Díaz-Canel decretó Duelo Nacional en la isla. Asimismo, se informó que se están organizando los protocolos para realizar el traslado de los cuerpos y los actos de inhumación correspondientes.

Expertos señalan que, desde los tiempos de Hugo Chávez, se ha acusado a la dictadura cubana de enviar militares a Venezuela para proteger a figuras emblemáticas del chavismo y ocupar puestos estratégicos de gerencia en organismos del Estado. Aunque esta versión siempre fue negada por ambos regímenes, la muerte de este grupo de cubanos deja al descubierto lo que durante años fue un secreto a voces. Según estas fuentes, el primer anillo de seguridad —el más cercano a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores— estaba integrado casi en su totalidad por militares cubanos de carrera, respaldados a su vez por efectivos de rangos medios y bajos.

Listado publicado de militares cubanos fallecidos

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)

Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)

Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años)

Mayor Ismael Terrero Ge (47 años)

Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años)

Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo (32 años)

Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años)

Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años)

Mayor Hernán González Perera (43 años)

Capitán Bismar Mora Aponta (50 años)

Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años)

Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años)

Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años)

Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años)

Primer teniente Yandrys González Vega (45 años)

Primer teniente Yordanys Marionis Núñez (43 años)

Primer teniente Yunior Estévez Samon (32 años)

Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años)

Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años)

Teniente Yoandys Rojas Pérez (46 años)

Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años)

Combatientes de las Fuerzas Revolucionarias

Capitán Adrián Pérez Beades (34 años)

Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años)

Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años)

Soldado (r) Alexander Noda Gutiérrez (48 años)

Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años)

Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años)

Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años)

Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35 años)

Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años)

Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59 años)

Soldado (r) Sandy Amita López (37 años)

