miércoles 14  de  enero 2026
Política

Daniel Ortega anula derecho a la doble nacionalidad tras reformar la Constitución de Nicaragua

La medida, ratificada por el Congreso, forma parte del cambio a la Constitución que en 2025 dio un poder absoluto a los ahora "copresidentes" de Nicaragua, los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo

Los dictadores sandinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

Los dictadores sandinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

Captura de pantalla/19 Digital/portal oficialista
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ — Nicaragua ratificó este miércoles una reforma constitucional que elimina el derecho a la doble nacionalidad, un golpe para los cientos de miles de exiliados nicaragüenses que ahora perderán su ciudadanía si obtienen una extranjera.

La decisión, ratificada por el Congreso, forma parte del cambio a la Constitución hecho a la medida de la dictadura sandinista que en 2025 dio un poder absoluto a los ahora llamados "copresidentes" de Nicaragua, los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Lee además
Los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
REPRESIÓN

Régimen de Nicaragua excarcela a detenidos tras ola represiva por la captura de Maduro
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (izq.), y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saludan tras una rueda de prensa en el sitio de construcción del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026.
SEGURIDAD

Bukele exporta su megarcárcel y agita la campaña electoral en Costa Rica

"La ley señala que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad. Esta medida reafirma que ser nicaragüense no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación", indicó en X la Asamblea Nacional, controlada por el izquierdista partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Los diputados, a pedido de Ortega y Murillo, aprobaron la reforma en mayo del año pasado y estaba pendiente la ratificación en un segundo periodo legislativo, lo que se cumplió este miércoles.

Miles de despojados de su nacionalidad

En los últimos años, los copresidentes han despojado de la nacionalidad nicaragüense a cientos de opositores y críticos de su régimen, que calificó de "traidores a la patria", y fueron expulsados o forzados a abandonar el país.

La nueva legislación también contempla que los extranjeros que adquieran la nacionalidad nicaragüense "deberán renunciar a su nacionalidad de origen, excepto los centroamericanos", agregó.

El presidente del Congreso, Gustavo Porras, aclaró en 2025 que la prohibición de la doble nacionalidad no es retroactiva, pero opositores dudan de que eso se cumpla.

Organizaciones opositoras en el exilio han calificado la medida como un "castigo de la dictadura" y advirtieron que incrementará "el exilio forzado".

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, cortaron libertades y aniquilaron a la oposición tras las protestas de 2018 que dejaron 300 muertos, considerada por ellos un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

El sábado pasado, el gobierno liberó a una veintena de opositores y críticos encarcelados, ante la presión de Estados Unidos y una semana después del derrocamiento del dictador venezolano Nicolás Maduro, estrecho aliado de Ortega y Murillo.

Pero según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una oenegé que trabaja desde el exilio, quedan decenas en la cárcel, incluidos varios que fueron detenidos recientemente por celebrar en redes sociales la captura de Maduro por las fuerzas de Estados Unidos.

Según informes de la oposición, Ortega, en el poder desde 2007, enfrenta problemas de salud, por lo que Murillo ha endurecido las medidas contra los opositores y hecho una purga interna para garantizar la sucesión.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump mantiene una "larga" llamada con Delcy Rodríguez y asegura que "todo anda muy bien"

En libertad Roland Carreño entre otros periodistas detenidos por el régimen

China financia, arma y vigila: el retrato del vínculo con el régimen venezolano

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

Elizabeth Gutiérrez asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida. 
FAMOSOS

Elizabeth Gutiérrez se une al elenco de "Sin senos sí hay paraíso"

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Reunión sin acuerdo

Trump exige a la OTAN urgir a Dinamarca el rechazo a la presencia china y rusa en Groenlandia y el Ártico

Te puede interesar

La lìder opositora venezolana Marìa Corina Machado y el presidente Donald Trump. 
VISITA A LA CASA BLANCA

Esperado y necesario encuentro de María Corina Machado y Donald Trump

Por Estefani Brito
Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
USAID FOR CUBA

Tras advertencias de Trump al régimen, EEUU envía ayuda directa al pueblo de Cuba

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

Sebastian Tomas Datorre Rodríguez, es el presunto responsable en este incidente.
FLORIDA

Joven irrumpe en estación policial de Miami Beach y confiesa apuñalamiento al azar

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
VENEZUELA

Trump mantiene una "larga" llamada con Delcy Rodríguez y asegura que "todo anda muy bien"