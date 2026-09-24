Informe revela 12 patrones de represión contra jóvenes en Cuba

Foto del 5 de junio de 2026 muestra al designado gobernante Miguel Díaz-Canel (a la derecha) abrazando al exgobernante de Cuba, Raúl Castro, durante una ceremonia de conmemoración del 95 cumpleaños del exlíder y del aniversario del Ministerio del Interior de Cuba, en el Teatro Carlos Marx en La Habana.

NUEVA YORK. - En el marco de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la organización de derechos humanos Ciudadanía y Libertad presentó un informe que documenta 12 patrones sistemáticos de represión estatal contra jóvenes cubanos que utilizan las redes sociales y plataformas digitales para ejercer su libertad de expresión.

El estudio, titulado Juventud, poder y redes sociales en Cuba, recopila testimonios de activistas, estudiantes, comunicadores y creadores de contenido consultados durante 2026, reseña el portal web Martí Noticias.

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La investigación concluye que el régimen de La Habana articuló un circuito de coerción que abarca desde el ciberespionaje y la censura digital hasta el interrogatorio policial, la fabricación de causas penales y el exilio forzado como alternativa a la cárcel.

Principales mecanismos de persecución y coacción estatal

Censura e intimidación digital : las autoridades aplican cortes selectivos de conectividad a internet, cancelación de líneas telefónicas, accesos no autorizados a servicios de mensajería y suplantación de identidad en plataformas digitales para neutralizar la difusión de contenidos críticos.

: las autoridades aplican cortes selectivos de conectividad a internet, cancelación de líneas telefónicas, accesos no autorizados a servicios de mensajería y suplantación de identidad en plataformas digitales para neutralizar la difusión de contenidos críticos. Interrogatorios y acoso familiar : agentes de la Seguridad del Estado citan a jóvenes bajo el formato de "entrevistas" informales para cuestionar sus opiniones políticas. Estos operativos incluyen presiones psicológicas que se extienden a sus entornos familiares, académicos y laborales para forzar la autocensura.

: agentes de la Seguridad del Estado citan a jóvenes bajo el formato de "entrevistas" informales para cuestionar sus opiniones políticas. Estos operativos incluyen presiones psicológicas que se extienden a sus entornos familiares, académicos y laborales para forzar la autocensura. Criminalización y destierro: el reporte señala que el aparato penal procesa a jóvenes desde la adolescencia, recordando que decenas de menores fueron encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021. Asimismo, la regulación migratoria y las amenazas de prisión son empleadas como mecanismo de salida obligatoria del país hacia el exilio.

La presentación del informe ante delegaciones internacionales en Nueva York busca visibilizar el impacto de la represión estatal en el desplome demográfico y la migración juvenil masiva que afecta a la isla caribeña.

Las organizaciones firmantes instaron a la comunidad internacional a condenar estas prácticas coercitivas y a exigir garantías para la libre manifestación de la juventud cubana tanto en el entorno digital como en las calles.

FUENTE: Martí Noticias