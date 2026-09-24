Encuentro entre Presidente de Chile y encargada de Venezuela pone foco en migración y nexos diplomáticos

La cabecilla del rég, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el presidente de Chile, José Antonio Kast.

NUEVA YORK.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró este miércoles que su país respalda la reconstrucción de Venezuela, tras reunirse en Nueva York con la gobernate encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el primer encuentro entre ambos desde el restablecimiento de las relaciones consulares entre los dos países, anunciado en agosto.

“Nosotros estamos respaldando la reconstrucción de Venezuela. Se irán dando los pasos en los próximos meses para poder recuperar plenamente el funcionamiento de la institucionalidad en Venezuela”, declaró Kast a la prensa desde Estados Unidos.

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La reunión, inicialmente prevista para este jueves, fue adelantada y estuvo centrada en la situación de los ciudadanos venezolanos que permanecen en Chile en condición irregular y en la reactivación de los vínculos consulares y diplomáticos entre ambos países.

“Nuestra reunión versó sobre temas de relaciones consulares y diplomáticas porque en Chile tenemos muchas personas de nacionalidad venezolana que no han podido regularizar sus documentos, por lo tanto hablamos de eso”, explicó el mandatario chileno.

#EnFotos | La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el presidente de Chile, José Antonio Kast. pic.twitter.com/5sdPqA2yB7 — Hábitat y Vivienda (@Minhvi_Oficial) September 24, 2026

Elecciones y reconstrucción de Venezuela

Consultado sobre la disposición expresada por Rodríguez para realizar elecciones en Venezuela, Kast señaló que la cabecilla del régimen habla de avanzar primero en la reconstrucción y recuperación del país antes de concretar nuevos procesos electorales.

“Ella habla de la reconstrucción y recuperación de Venezuela después de situaciones que han vivido y un llamado de elecciones hacia futuro, una vez que vayan solucionando otros problemas de infraestructura, contactos con otros países y reformulación del Poder Judicial”, afirmó.

El mandatario chileno agregó que espera que se abran canales de conversación con los sectores que buscan participar en futuros procesos electorales.

“Lo que se ha vivido en Venezuela son situaciones complejas, entendemos eso y esperamos que con el tiempo, como ella lo señaló, se vayan abriendo los canales de conversación con las personas que legítimamente quieren participar en procesos electorales más adelante cuando esto se vaya consolidando”, añadió.

Kast también señaló que existen otros países sudamericanos que avanzan hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela.

“Hay otros países sudamericanos en la línea de ir restableciendo las relaciones diplomáticas, y esto va a ir avanzando paso a paso”, sostuvo.

Presidente Kast comenta encuentro con la Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez https://t.co/Pzhfn0YBbS — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 23, 2026

Reservas dentro del oficialismo chileno

El acercamiento con Caracas genera reservas dentro del oficialismo chileno. El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, quien forma parte de la comitiva parlamentaria chilena en Nueva York, marcó distancia respecto de cualquier interpretación que pueda considerar el proceso como un respaldo a la administración venezolana.

“El gobierno quiere restablecer relaciones diplomáticas en pleno con Venezuela y, por tanto, esas conversaciones se podrían tener, pero en ningún caso deben significar o interpretarse como un apoyo al gobierno de Delcy Rodríguez”, afirmó Ramírez.

Chile y Venezuela retoman sus vínculos

El reinicio de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela fue formalizado a comienzos de agosto, como un primer paso hacia la normalización de los vínculos diplomáticos después del quiebre ocurrido en 2024.

La ruptura se produjo luego de que la Administración del entonces presidente Gabriel Boric cuestionara la transparencia de los comicios venezolanos. La crisis derivó en el retiro del personal diplomático venezolano de Chile y en la salida de funcionarios chilenos de Caracas, por orden de Nicolás Maduro.

El restablecimiento de los vínculos tiene especial relevancia para Chile debido a la numerosa comunidad venezolana residente en el país. Según cifras oficiales citadas por las autoridades, más de 700,000 venezolanos viven en territorio chileno, mientras que cerca de 25,000 ciudadanos chilenos residen en Venezuela.

Migración y situación consular

La normalización consular busca atender, entre otros asuntos, las dificultades documentales que enfrentan ciudadanos venezolanos en Chile.

Tras el restablecimiento de las relaciones, Chile designó a Felipe Orellana como nuevo cónsul general en Caracas, con la misión de reactivar las oficinas consulares en la capital venezolana y Puerto Ordaz.

Del lado venezolano, el consulado en Santiago continuaba sin prestar servicios este miércoles, de acuerdo con testimonios recogidos por EFE en las inmediaciones de la sede.

La situación migratoria también forma parte de las conversaciones entre ambos países. Kast había señalado que uno de los objetivos de la reunión era avanzar en asuntos consulares y buscar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de las personas que viven en Chile y de quienes emigraron desde Venezuela.

El Gobierno chileno mantiene además un plan de expulsión de extranjeros en situación irregular. Según cifras citadas por la prensa local, existen unas 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

Salvoconductos para venezolanos

En septiembre, el Ejecutivo chileno activó una resolución para reconocer como documento válido de viaje un salvoconducto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. La medida permite que ciudadanos venezolanos con pasaportes vencidos puedan utilizar ese documento para salir de Chile.

El mecanismo enfrentó dificultades iniciales cuando algunos ciudadanos intentaron validar el salvoconducto en el aeropuerto de Santiago ante la Policía de Investigaciones.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reconoció entonces que el problema se encontraba en proceso de corrección y afirmó que desde el 18 de septiembre los ciudadanos venezolanos podían salir del país con ese documento.

Propuesta para regularizar a migrantes

En paralelo, el Senado chileno ha planteado una alternativa para que algunos migrantes en situación irregular puedan salir del país y posteriormente regresar con una visa de trabajo.

El senador de centroderecha Manuel José Ossandón, del partido Renovación Nacional (RN), afirmó que el Ejecutivo estaría dispuesto a implementar un mecanismo dirigido a personas que llevan años en Chile, tienen empleo, contrato laboral, hijos y no registran antecedentes de mala conducta.

Ossandón también pidió evitar una asociación automática entre migración y delincuencia.

El senador explicó que la propuesta permitiría a determinados migrantes salir de Chile y regresar posteriormente con una condición migratoria regularizada. La iniciativa, según sus declaraciones a CNN Chile, contempla que los beneficiarios puedan viajar hacia Argentina y retornar al país con una visa de trabajo.

La situación de los migrantes venezolanos, la regularización documental y la reactivación de los servicios consulares permanecen así entre los principales asuntos que condicionan la nueva etapa de relaciones entre Santiago y Caracas.

FUENTE: Con información de EFE/Redes sociales