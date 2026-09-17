Denuncian detención arbitraria de exalcalde venezolano tras regresar del exilio

CARACAS. El partido político Voluntad Popular denunció la detención arbitraria del exalcalde de Carora, Javier Oropeza, la tarde de este jueves 17 de septiembre, en Barquisimeto, estado Lara (occidente de Venezuela).

La organización política, cuyo máximo dirigente es Leopoldo López exiliado en España, posteó en X que el exalcalde fue interceptado y llevado por un grupo de funcionarios en una camioneta plateada. Presuntamente se trata de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)

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La detención se registró justo cuando Oropeza salía de una entrevista en la sede del diario El Informador, ubicado en Barquisimeto.

Voluntad Popular calificó la detención como arbitraria y destacó que el exfuncionario tenía apenas 48 horas que llegó al país, luego de una intensa persecución que lo llevó al exilio, tras las protestas en contra de los resultados electorales del 28 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro, hoy preso en Nueva York, se robó las elecciones que ganó Edmundo González Urrutia.

La organización política advirtió sobre la irregularidad legal del procedimiento, señaló que la detención se efectuó apenas un día después de que su causa fuera sobreseída.

Ante el desconocimiento del paradero del exalcalde, simpatizantes de la tolda naranja y líderes de la oposición como Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, se volvieron hacia instancias policiales a exigir la liberación de Oropeza.

“Freddy Superlano, acompañado por @JuanPGuanipa, otros dirigentes de la oposición y miembros de nuestro partido en Lara, se encuentra en la sede de la DIP en Barquisimeto exigiendo respuestas sobre la detención arbitraria del exalcalde de Carora”, se lee en la publicación de Voluntad Popular.

Otra vez detenido

El exalcalde Oropeza fue forzado al exilio tras ser señalado por el régimen de Nicolás Maduro como el presunto “autor intelectual” de los disturbios poselectorales del 28 de julio de 2024, enfrentó acusaciones de terrorismo pese a sus reiterados llamados a la paz.

Esta persecución judicial fue aprovechada por la cámara municipal oficialista para declarar su vacante, destituirlo de su cargo y juramentar en su lugar a una funcionaria del PSUV (partido del oficialismo).

Luego de más de dos años refugiado entre Colombia y España, Oropeza regresó a Venezuela en septiembre de 2026 tras recibir noticias sobre el sobreseimiento de su causa penal, con la intención de ponerse a derecho ante los tribunales. Sin embargo, esta garantía judicial no fue respetada.

La detención arbitraria se produce en menos de 24 horas de que la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela emitiera un informe en el que denuncia que el aparato represivo del Estados se mantiene intacto pese al tutelaje de Estados Unidos.

También cuando se está por iniciarse la segunda ronda de la mesa de diálogo entre la oposición y el chavismo en la cual se discutirán los derechos políticos y civiles. Ya los integrantes de la oposición han pedido la libertad de todos los presos políticos y garantías para los venezolanos que regresen del exilio.

URGENTE



Hace minutos, una camioneta plateada se llevó detenido al exalcalde de Carora, Javier Oropeza.



Javier salía de una entrevista en el diario El Informador en Barquisimeto, edo. Lara.



Hace apenas 48 horas que Javier llegó al país, luego de una intensa persecucion que… pic.twitter.com/pnReNJ7NA2 — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) September 17, 2026

FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo/Tal Cual