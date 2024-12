Desaceleración de la inflación en Argentina se refleja en la disminución de la pobreza

En el primer trimestre 2024 el nivel de pobreza se ubicó en 54,8%, mientras que en la última medición hubo una disminución de 15,9 puntos porcentuales.

Un diciembre sin protestas

Javier Milei no puede terminar el año mejor. Y así se lo hizo saber a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a través de las redes sociales, donde no solo reiteró que "estamos haciendo el mejor gobierno de la historia” sino también expresó: "Muchas gracias por tu enorme tarea y el compromiso inquebrantable para haber dado contención social a los más vulnerables, ante el peor momento de la historia", expresó la investigadora.

El dato no puede ser más contundente y quizás explique, en parte, que por primera vez en años no hubo amenazas de movilizaciones o protestas con los que se asustaba a la población de las grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires, que solía prepararse con fuerzas de seguridad varias semanas antes para evitar la violencia callejera, dijo en un análisis Silvia Mercado publicado en Memo, un sitio informativo enfocado en noticias de economía, titulado: Un diciembre distinto: sin protestas y con reducción de la pobreza.

Los piquetes y manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires se redujeron en 2024. El descenso fue del 56%, según los datos oficiales, referidos por Infobae. En 77% de los casos no se interrumpió el tránsito y no hubo acampes (forma de protesta en la que se ocupa un espacio público no habitado).

Índice

Este nuevo índice de pobreza fue atribuido a la desaceleración de la inflación y el refuerzo de algunos programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), agregó Mercado.

"Tras haber pasado del 54,8% en el primer trimestre, a 51% en el segundo y con proyección de 38,9% el dato de indigencia se ubicó en 8,6% después de haber registrado 20,2% en el primer trimestre y 16% en el segundo", agregó la analista.

También el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, llegó a conclusiones similares.

Es decir, también calculó una caída a 38,9% en el tercer trimestre y de indigencia de 8,5%. Y aunque precisa que "estos niveles son similares a los del tercer trimestre de 2023, ahora es con baja inflación y expectativas de reactivación para 2025".

ARGENTINA1.jpg

Factores

Este descenso de la pobreza se explica por dos factores claves: las políticas económicas tomadas por el Gobierno que ayudaron a equilibrar la macroeconomía y poner un freno a la inflación, y la focalización de transferencias hacia los sectores más vulnerables, directas y transparentes, fue la explicación del Ministerio de Capital Humano.

Javier Milei celebró los datos oficiales que mostraron una abrupta caída de la pobreza en el período señalado. Con base en estadísticas del INDEC de empleo y distribución del ingreso, el ministerio de Capital Humano aseguró en un informe que la cantidad de pobres bajó entre julio y septiembre, 12 puntos menos que en el segundo trimestre y 16 menos que en el primero. Las causas fueron múltiples, siendo la principal: el derrumbe de la inflación.

Superávit fiscal

La administración del presidente de Argentina, Javier Milei ha logrado convencer al mercado que el superávit fiscal es innegociable y en este contexto Silvia Mercado considera que el gobierno no tendrá problemas en sostener este indicador, un pilar fundamental del plan económico, por las áreas que están siendo desfinanciadas. Para la analista las oportunidades de mejoras siguen en la mira.

Y aunque la analista aún no tiene claro cómo puede evolucionar la relación con las provincias, piensa que estas puedan ser “domesticadas finalmente por un Ejecutivo unitario”.

El año de gobierno de Milei transcurrió en medio de un contexto de calma cambiaria y euforia en los mercados ante la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un exitoso regreso de capitales con la Ley de Blanqueo, un ritmo de inflación marcadamente en desaceleración y una actividad económica y salarios con mejoras recientes.

Ante estas premisas la analista entrevistada por DIARIO LAS AMÉRICAS dijo que “una vez lograda una baja muy significativa de la inflación, lo más importante que tiene Javier Milei es sacar definitivamente la economía de la recesión y que los salarios recuperen su capacidad de compra”.

ARGENTINA2 (2).jpg

Garantizar las legislativas

Supone la investigadora que si el gobierno de Milei logra una salida de la recesión y esto se comience a sentir con fuerza en la economía real, el mandatario “tendría garantizada la victoria en las elecciones legislativas de medio término que habrá en el 2025”.

Dólar, reservas y cepo (restricción de divisas) un punto álgido y controversial. Milei aseguró la liberación cambiaria y optó por ser conservador, aunque la expectativa es que pronto se levanten las restricciones, ¿qué necesita para que eso ocurra?.

Ante esta interrogante Silvia Mercado acotó que “desde lo político, puedo decir que todo dependerá de que el FMI otorgue un nuevo préstamo a Argentina. Es lo único que puede dar tranquilidad al Gobierno. Igual, Milei cree que sin ese préstamo podrá seguir con su modelo, ya que tendrá mejores ingresos por la industria del campo y futuras inversiones. Pero está claro que sin el préstamo del FMI la sustentabilidad del modelo se verá muy exigida”, concluyó Mercado.

Algunos resultados económicos de Argentina en 2024

El superávit financiero del sector público nacional se estima en un 0,3% del PIB.

La pobreza en el tercer trimestre de 2024 se proyectó en un 38,9%.

La inflación nacional preliminar de noviembre de 2024 fue de 2,4% mensual y 166% interanual.

El ingreso promedio per cápita de la población fue de 414,785 pesos.

La estimación preliminar del PIB en el tercer trimestre de 2024 fue de una caída de 2,1% con respecto al mismo período del año anterior.

El PIB desestacionalizado del tercer trimestre de 2024 tuvo una variación positiva de 3,9%.

FUENTE: ENTREVISTA A INVESTIGADORA SILVIA MERCADO / REDES SOCIALES / DIARIO LAS AMÉRICAS