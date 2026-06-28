domingo 28  de  junio 2026
TRAGEDIA

Desaparecidos por los sismos en Venezuela: más de 67,000, según reportes

Familias en La Guaira y Caracas no logran ubicar a parientes mientras la emergencia rebasa el rescate a más de 72 horas críticas para hallar sobrevivientes

Siguen las labores de rescate en Caraballeda, Venezuela, mientras aumentan los desaparecidos

Siguen las labores de rescate en Caraballeda, Venezuela, mientras aumentan los desaparecidos

AFP/Mauricio Valenzuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.-Al llegar al quinto día de la tragedia por los sismos en Venezuela, la cifra de desaparecidos aumentó a 67.000, según informes no oficiales, mientras continúan con apremio y con más maquinarias los trabajos de rescate en zonas devastadas principalmente en La Guaira.

La cantidad de desaparecidos supera la cifra no confirmada de 50.000 que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, este 26 de junio.

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Este domingo, el número de ciudadanos españoles desaparecidos en los terremotos se elevó a 152, mientras se mantiene la cifra de nueve muertos y de otras 14 personas localizadas bajo los escombros pero aún sin rescatar, dijo el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares.

La casi nula coordinación oficial en las labores y la falta de información oficial acrecienta la incertidumbre en los familiares que en muchos casos claman por mayor esfuerzo en la búsqueda aunque ya no ofrece garantías de encontrar sobrevivientes, dada la magnitud de los daños y del tiempo transcurrido.

Mientras, rescatistas continúan extrayendo sobrevivientes de los escombros y conduciéndolos a servicios de atención médica.

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Desaparecidos aumentan

Este domingo, varias familias del sector Caraballeda, al este de La Guaira y una de las más afectadas por el doblete sísmico, esperaba noticias de parientes que declaran como “desaparecidos” desde el jueves pasado en la mañana, debido a la insuficiencia del personal y maquinarias para el rescate.

Vivían en grandes complejos residenciales colapsados que constituyen riesgos para los propios rescatistas. Según se informó, varios voluntarios quedaron atrapado tras ceder una de las estructuras ya colapsadas.

El jueves pasado, el jefe de un equipo de rescate de Chile advirtió una agencia que cuando el colapso es total “hay pocas probabilidades de encontrar a personas con vida".

En el edificio Rita Mar, ubicado en la avenida principal de Caraballeda y colapsado en su totalidad, los rescatistas declararon el cese de la búsqueda de sobrevivientes este domingo.

El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, dio ayer el más reciente reporte oficial de 1.430 fallecidos y más de 5,000 heridos, pero no suministró la cifra de personas desaparecidas.

FUENTE: Con información de EFE, AFP, mundo24.net

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