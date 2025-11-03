lunes 3  de  noviembre 2025
HOMENAJES

México vivió Día de Muertos entre flores, cráneos y recuerdos

Casi un millón y medio de personas acudieron al desfile que realizan las autoridades de Ciudad de México en el que dominan cráneos y las famosas "catrinas"

Un hombre disfrazado pasa junto a cempasúchiles durante las celebraciones anuales del Día de Muertos en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 2025.

Un hombre disfrazado pasa junto a cempasúchiles durante las celebraciones anuales del Día de Muertos en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 2025.

AFP/Carl De Souza

MÉXICO.- Flores, cráneos, esqueletos, momentos íntimos y recuerdos: el Día de Muertos en México mueve emociones por quienes ya no están, pero también es un motivo de celebración. Millones de personas recordaron por estos días a sus seres queridos fallecidos con las tradicionales 'ofrendas'; altares con sus retratos en los que se colocan objetos que les gustaban en vida.

El sábado, casi un millón y medio de personas acudieron a un desfile que realizan las autoridades de Ciudad de México en el que dominan cráneos y esqueletos danzantes, las famosas "catrinas".

Lee además
Carlos Sánchez Berzain
ANÁLISIS

Gobiernos de Brasil, México y Colombia serviles al crimen defienden al Cártel de los Soles
Monika Soler dedica a Miami una noche de música y amor.
MÚSICA

Monika Soler dedica a Miami una noche de música y amor

Aquí, algunas escenas de cómo se vivió la celebración.

Celebración a la Santa Muerte

El viernes, decenas de personas se dieron cita en el barrio de Tepito, una zona popular de la capital mexicana donde se celebra el culto a la Santa Muerte.

El llamado "Barrio Bravo", también conocido por ser una zona violenta de la capital, alberga uno de los principales santuarios a esta deidad, que no es reconocida por la Iglesia católica.

La Santa Muerte está representada por una escultura ataviada con una guadaña y un globo terráqueo. Sus fieles acuden para pedir distintos milagros.

Entre cráneos y flores

Las autoridades de Ciudad de México organizan cada año un desfile del Día de Muertos sobre la avenida Paseo de la Reforma, una de las más importantes de la capital.

En estas fechas, la ciudad se tiñe con los colores amarillo y naranja de las tradicionales flores de cempasúchil.

Por las calles de Reforma desfilan cráneos coloridos y efigies gigantescas de esqueletos para conmemorar la fecha.

Esas imágenes provienen de la llamada "Catrina", una calavera creada a inicios del siglo XX por el grabador mexicano José Guadalupe Posada, que se ha convertido en el emblema de la celebración.

Celebración íntima

Al mismo tiempo, miles de familias realizan "ofrendas" para recordar a sus parientes fallecidos, ya sea en sus casas o en los cementerios.

Tradicionalmente, en una ofrenda se colocan las flores de cempasúchil y el retrato de quienes ya no están, así como la música y la bebida que les gustaba en vida.

También se colocan veladoras, que significan el camino para que los muertos vuelvan a casa, y el Pan de Muerto, un bizcocho azucarado con una forma que representa el cráneo y los huesos de quienes ya fallecieron.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Incluso sin "Checo" Pérez, el GP de México 2025 en la Fórmula 1 rompe récord de audiencia en EUA

La triste historia de la cándida Claudia y su despiadado padrino político

México reitera que sigue esperando "disculpas" de España por la conquista

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
MUSEOS

Una pareja con hijos entre sospechosos del robo al Louvre

Vista del Puerto en Qingdao, en la provincia china de Jiangsu.
WASHINGTON

Corte Suprema analiza demandas contra aranceles del gobierno de Trump

Una fotografía distribuida por la Presidencia egipcia muestra al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi (centro-izquierda) y a la primera dama Entissar Amer (centro-derecha) posando con funcionarios e invitados durante la ceremonia de inauguración del Gran Museo Egipcio (GEM) en Guiza, en las afueras suroccidentales de la capital, El Cairo, el 1 de noviembre de 2025.
MUSEOS

Mandatarios mundiales asisten a imponente inauguración del Gran Museo Egipcio

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
CRIMEN

Asesinan a alcalde en México tras recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación

Te puede interesar

Detenidos en Michigan por preparar un atentado yihadista en Halloween.
Investigación

El FBI arresta a dos personas sospechosas de planear ataque terrorista inspirado en el Estado Islámico

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vista del Puerto en Qingdao, en la provincia china de Jiangsu.
WASHINGTON

Corte Suprema analiza demandas contra aranceles del gobierno de Trump

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, asiste a la Ceremonia Anual de Conmemoración del 11-S en el Memorial y Museo Nacional del 11-S el 11 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
ELECCIONES

Nueva York elige este martes a su alcalde, ¿quiénes son los candidatos con más aceptación?

Agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade durante labores de patrullaje y servicio comunitario.
SUCESOS

Tiroteo en Cutler Bay deja herido a un adolescente de 14 años